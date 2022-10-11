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【變異病毒】劉宇隆指XBB.1有機會成為主流病毒株　再引入雙價疫苗是不合時宜

社會 10:57 2022/10/11

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劉宇隆指XBB.1有機會成為主流病毒株，再引入雙價疫苗是不合時宜。（資料圖片）

本港昨日（10日）發現本港首宗BA.2.75.2及XBB.1輸入個案。政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指，XBB.1的免疫逃逸能力強，若在本地落地生根，會比BA.2.75.2更高機會成為主流病毒株。

劉宇隆今日（11日）在一個電台節目表示，根據專家評估，隨著本港放寬入境檢疫至「0+3」方案，新變異病毒株一定會傳入本地，他指XBB.1變異病毒株有很強免疫逃逸能力，若在本地落地生根，他認為XBB.1會比BA.2.75.2更有機會成為主流病毒株。

不過，劉宇隆強調市民不用擔心，接種疫苗後產生的T細胞記憶仍然有效，病毒株仍逃脫不了 T細胞的抵抗力反應，「如果接種四針後感染或之前(感染)BA.2或BA.5，這種感染我覺得應該是頓挫感染，在黏膜會有第一輪感染上皮細胞和呼吸細胞，會產生一輪病毒，接著極速，大概半天至一天已消滅。」

港大感染及傳染病中心總監何栢良在另一個電台節目表示，現時全球XBB變異株個案只佔整體不足0.01%，暫時不屬於重點病毒，認為公眾不用擔心XBB.1，最重要是做好疫苗接種。

何栢良：應引入雙價疫苗　劉宇隆：不合時宜

對於港府收到復必泰正針對BA.4/5研發雙價新冠疫苗加強針的認可申請，劉宇隆認為新疫苗暫時未有人類測試數據，擔心安全性，而本港或會出現新變異病毒株，若港在年底引入雙價新冠疫苗，屆時疫苗針對的BA.4或5變異病毒已成過去式，他指是浪費資源、不合時宜。

劉宇隆認為，現時本港提供兩款疫苗對新變種病毒仍有效，目前的兩款疫苗打了接近2千萬針，香港有極充分數據證明兩款疫苗有何好處及問題，當局應該善用資源集中為長者接種。

何栢良則認為，本港應引入雙價疫苗，現時全球較關注的變異病毒株，仍然是Omicron，雙價疫苗包含原始病毒株，也有Omicron抗原成分，又引述世衛、歐盟和英美等已有廣泛共識，認為有需要更新疫苗至第二代。

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責任編輯：李榮忠

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