【膀胱結石】男子排尿困難揭膀胱裝滿結石　醫生破20年紀錄清出千粒結石

▲ 八旬翁排尿困難求醫，揭膀胱積滿結石清出近千顆。

膀胱有結石導致排尿困難，可謂痛不欲生，若結石量大，更隨時有細菌感染風險，不易治療。台灣一名八旬老翁就因排尿困難求醫，結果驚揭膀胱結石有近千顆，創下負責醫生行醫20年來遇到最多結石的紀錄。

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綜合台灣媒體報導，嘉義市陽明醫院泌尿科醫師黃才倍日前分享案例，指在5月時，當地養老院一名八旬老翁因膀胱結石導致排尿困難求醫，但由於正值疫情高峰期，無法安排住院治療。待疫情緩和後，醫生再電腦斷層（CT scan）及X光為老翁檢查，結果驚見其膀胱積滿結石，另外在尿液檢驗中，也發現多重抗藥性細菌；加上患者的高齡因素，令手術感染風險增加，還容易引發菌血症及敗血症。

最終，醫生透過內視鏡及特殊器械，為患者清出大量大小不一的膀胱結石，鋪滿在手術器皿中，數量有近千顆。黃才倍醫生直言，這創下他行醫20多年來踫到最多結石的紀錄，甚至是全台最高紀錄。而老翁術後恢復良好，已康復出院。

膀胱結石高危人士

黃醫生提醒，有4類屬易產生泌尿系統結石的高危族群，建議可到泌尿科檢查，早日排查結石危害：

有結石體家族史

流汗多、喝水少

高尿酸人士

痛風人士

嚴重結石可致膀胱癌

台灣泌尿科醫生高偉棠也曾在節目《醫師好辣》中分享病例，指一位長年受結石問題困擾的病人，由於結石長期反覆摩擦膀胱壁，終引發膀胱癌。而根據香港癌症基金會資料，2012年，香港有384人患上膀胱癌。腎病科醫生何仲平提醒，可注意以下事項，預防結石及患癌：

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責任編輯：羅嘉欣