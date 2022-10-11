【巴黎鞋王】Roger VIvier矜貴天鵝羽毛高跟鞋　每對38萬元全人手染出夢幻糖果色

▲ 雖然疫情肆虐，但巴黎鞋王Roger Vivier在全球的成績非常驕人，這個秋冬推出矜貴天鵝羽毛高跟鞋，每對售逾38萬元。

作為鞋履王國Tod's集團旗下猛將，縱使疫情當道，但這年頭Roger Vivier在全球的成績非常驕人，鞋面上的那個金屬方釦，幾乎是每位愛鞋如命的女士們見到後，都無力抗拒的標記。而剛踏入時裝季度的秋冬，品牌立即來個「下馬威」，推出足可媲美Haute Couture（高級訂製服裝/ 簡稱高訂）售價的天鵝羽毛高跟鞋。

一對高踭鞋可以索價多少？數萬元一對看來已經超乎大家想像，但對於Roger Vivier的創作總監Gherardo Felloni來說，今個秋天來一對以天鵝羽毛高踭鞋，就絕對可以稱得上Haute Couture級數的高踭鞋。

這一對只供預訂的「天鵝鞋」，在鞋身表面縫上經染色的天鵝羽毛，感覺如像迪士尼童話故事人物中出現的鞋履，雖然售價高昂得叫人咋舌，但絕對是為今年秋冬系列揭開最有話題性的序幕。

▲ 於鞋面上縫上人手染色天鵝羽毛的Choc Feather Pump高踭鞋，屬只供訂購的限量品，售價足可以媲美時裝界的Haute Couture。（$384,000 / 圖片攝影：何偉雄）

至於說到真實用於生活的鞋履，Roger Vivier的出品可說是與平凡無緣，開宗明義只為高檔市場服務，那些鑲嵌了閃爍水昌方釦的高踭鞋，不就是最好的寫照嗎？而Gherardo Felloni亦不忘將經典的金屬方釦來個進化版，將本是平面的金屬方釦改良成向內彎的模樣，又或飾以羽毛成為可出席隆重場合的Choc Feather Pump高跟鞋。

若覺得羽毛高踭鞋難以招架，而又想保留奢華感覺，那麼鞋踭處鑲嵌了一粒滿方體水晶的Cube Strass Heel Jewel Sandal就肯定是你的不二之選。

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不過，聰明的Gherardo Felloni亦明白到可供日常穿著鞋履的重要性，於是將糖果般的色彩注入品牌入門的Belle Vivier鞋上，同時亦配以設計基本的Viv' Choc Strass手袋，好讓因應不同場合女士們有更多的選擇。

產品查詢：2810 8690

記者：何偉雄