【取消名次】新加坡取消中小學考試名次制度 張翠容：教育又把香港比下去

▲ 明年開始，新加坡所有中小學取消考試名次制度。

最近，新加坡教育局宣布，明年開始，所有中小學取消考試名次制度，這真是一個很大的突破。當沒有第一和第尾後，學生之間再不需要互相競爭，家長也毋須要求子女每年名列前茅，孩子不用背負名次的壓力，從此沒有所謂學霸在耀武揚威，也沒有因考第尾被標籤的失敗者，弄得好像抬不起頭做人。

新加坡教育局表示，這個轉變可令學生把焦點放回自己身上，好好了解自己的學習進度，讓他們明白，學習不是互相競爭和比較名次，如何在自律性學習掌握人生，在知識的不斷增長和豐富中建立人生觀、歷史觀、世界觀才是最重要的。因此，他們重新建立一套重質不重量的教育標準。

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想不到，新加坡在教育方面又把香港比下去。香港教育局講了很久，又在傳媒上宣傳：「求學不是求分數」，可是，這一直只是個口號，官員們根本拿不出改革的藍圖來，亦欠缺進行大刀闊斧改革的氣魄，因這實在需要視野、遠見和決心，還需要對下一代有愛惜之心，缺一不可。

但，現在的問題是，特區教育局不僅不能向前行一步，反之不時往後退，經常搞些似進實退的政策，弄得香港教育七勞八損。在此，我想講一下自己的經驗。近年，我有機會在學校推動一些項目，可是學生卻未能重視這些活動，請他們做習作，只有一成學生遞交；請他們準備下一堂的基本功課，無人會聽你講。

老師事前已向我預告學生的態度，好讓我有心理準備，因為外判的活動不計分數，學生便缺乏學習動力，老師惟有利誘，送小禮品務求刺激學生的反應，怎知學生對甚麽禮物都沒有興趣，他們最關心的，是能否準時下課。老師千吩咐萬叮囑要準時結束課堂，若經常超時會遭學生投訴。

唉，為甚麼老師要看學生臉色？為何香港新一代這樣欠缺自律學習，甚至欠缺興趣？

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