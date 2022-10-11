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【航班變動】香港快運就取消明年初多班航班致歉　料3月航班回復疫前水平

社會 10:47 2022/10/11

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(資料圖片)

日本今日（11日）起全面開放自由行，不過有購買香港快運（HK Express）機票的市民收到通知，航班被取消，涉及多個往來日本航綫，包括東京、大阪、福岡、鹿兒島等。香港快運航空就早前取消明年1月15日起多班航班，向受影響旅客致歉，正聯絡旅客提供解決方案，又說公司有足夠人手增加航班。

香港快運航空行政總裁吳潔文今日表示，今年12月一周約有260個航班。

觀察到疫情前後旅客出行計劃、整體市場的營運環境，較疫情前有不少變化，較早前對明年整體航班進行檢視，希望旅客有清晰準確航班資訊，有充裕時間可以計劃明年行程。到12月，航空公司會有一星期大約260個航班往來香港與亞洲各航點，明年3月一星期約有460個航班 ，460個航班這個數字，已經回復疫情前的水平

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責任編輯：余思嵐

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