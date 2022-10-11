【校長專欄】迷惘時總有塊石頭壓在心室 黃永樹校長：不要介懷工作霎時的勝負

▲ 對於工作，陳校長建議不要介懷霎時的勝負。

盛夏不再，秋色漸近。秋分把時間均分做兩半：半天晝，半天夜。上午6時半，半晝的晨光啟晴，城市的脈搏甦醒起來。在港鐵車廂過了一站又一站。人來又人往，隧道的列車如動脈系統的血液循環，讓我們準時上班上學去。下午6時半，夕陽西山，離開校門時背包載得纍纍沈重，那是為了迎接半夜挑燈的時光。

秋分的夜，窗外霝落。半夢半醒之間從何方來了一句話：「每天把惺忪的眼睛張開之後，帶著依然勞累的身軀，步履蹣跚地走出家門，又再一次被密集的工作填滿一天天的日程，累嗎？」

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人在迷惘時，總是有一塊心緒不靈的大石壓在心室。「當然很累！」曾經看過一個關於推石頭的故事，故事中推石頭的人每天把石頭推到高山之時，石頭就會滾落山谷底下。如此枉費力氣的折騰，推石頭的人難免會抱怨年年月月的付出怎麼也只會是徒勞無功？

如果你也有同感，且別灰心喪志，因為不少人也一樣，往往得用十年的時光修煉，才可以換取一分鐘的光華。

朋友啊！對於工作，我們且不要介懷霎時的勝負。不許因疲憊的感覺磨滅你的心志。請你拿開書桌上一疊疊的簿冊，留心玻璃桌面下的座右銘：「生命影響生命。」相信心頭又會油然湧起一股不倦的力量。

你可知道嗎？成功的指標未必是為了把石頭推到山頂，而是把自己的肌肉變得堅韌，肩膀變得厚實，能力比以前更強！魯班先師的匠心是他喜歡自己的工作，繼而在工作中找到發明，找到滿足。這種一心一意的自我修煉，是一生一念的自我修養，也是一種幸福。

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