【MIRROR復工】推新歌後成員社交站復常　So Ching臨近阿Mo生日壓力增

男團MIRROR經歷紅館演唱會意外後休團兩個月,近日開始醞釀全面復工。昨午(10月10日)推出新歌《We All Are》,成員們的社交網站亦開始重新出帖,有人主力宣傳新歌,亦有成員抒發感想,其中副隊長Anson Kong(AK、江𤒹生)提到:「有些事情不能釋懷,只能學習與它共存。」

而紅館意外至今仍然留醫治理的阿Mo(李啟言)生日將至,一直在病床側照顧他的女友So Ching(蘇芷晴)近日情緒疑亦受之影響,發帖反問:「世界變了樣?」

生日應援惹爭議

本月12日是阿Mo的28歲生日,他的圈外好友近日為他製作了生日燈箱應援,而他的舞者朋友則召集了另一個生日應援活動。但外界對於有關阿Mo的生日應援反應各異,有網民支持眾人為阿Mo集氣加油,但亦有網民不解連串的應援行為,認為以阿Mo現時的狀態不應進行相關的慶祝活動。

自意外發生後全面停工,一直陪伴男友阿Mo的COLLAR成員So Ching,近日亦有轉發相關的生日應帖文。但未知是否因為太多的爭議聲音,令她倍感壓力,昨晚她在社交網站貼出一張仰望天空的照片,當中寫上:「世界變了樣?」惹人猜疑。

及後於凌晨時份,So Ching似乎調整好心情,轉發「心靈雞湯」帖文,當中寫道:「Together we will be unstoppable. 我們一起就會勢不可擋。有時候我哋會不自覺地將所有嘢攬晒上身,然後令到自己好大壓力。其實更重要嘅係學識同身邊嘅人分擔工作同責任。你要知道一個人嘅能力有限,但只要集合到大家嘅力量,一切都有可能。」

▲ 副隊長AK發文講感受。(instagram圖片)

MIRROR成員社交網站復常

意外後停工滿兩個月的MIRROR昨午推出新歌《We All Are》,MV上架至今超過56萬人次觀看。停工期間各位成員的社交網站更新銳減,近日眾人開始為全面復出作準備,除了在網上宣傳新歌,亦有成員趁機抒發感想。

副隊長AK昨晚貼出新歌宣傳照,並寫上:「有些事情不能釋懷,只能學習與它共存,保持信念做好自己崗位,事情一定會慢慢好起來。」

Tiger(邱傲然)同樣分享新歌照片配上發文:「係適當嘅時候停落黎,沉澱一下,係適當嘅時候就需要擁抱過去向前行,繼續做好自己,繼續向善,可能需要多啲嘅時間同埋等待,但我相信一切都會變好。感謝大家一路嘅陪伴和公司嘅付出也抱歉令大家擔心。無人會知道將來會點,但至少我地一齊行落去都可以走出一條路,等待大家都沉澱好,我們必定會再出發。We are mirror。We all are mirror」

近日為了宣傳新劇《野人老師》亦多了發帖的Frankie(陳瑞輝)同樣貼出宣傳照:「人生中咁多關口,你又領悟到幾多?領悟過後,除咗思維有成長,更睇到身邊有咩值得珍惜同保護。」Alton(王智德)的宣傳照帖文,只簡單寫上歌名《We All Are》,另外則在限時動態分享他的自拍近照。

《野人老師》的男主角Stanley(邱士縉)在限時動態轉貼與劇中的小演員合照,同時亦有轉發新劇《季前賽》的宣傳照片。

▲ Stanley轉貼與小演員的合照。(instagram圖片)

身處外地成員

日前出發巴黎與家人外遊的姜濤,在限時動態分享在當地市集的片段。

而被指飛往韓國欣賞韓團BLACKPINK演出的「教主」Anson Lo(盧瀚霆)則分別上載多個限時動態,全部都未能看見外貌,同行的Jeremy(李駿傑)則在限時動態宣傳新歌。

