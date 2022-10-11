【KO鼻敏感】轉季過敏鼻水流不停　醫生分享5招舒緩鼻敏感貼士

▲ 醫生分享5招舒緩鼻敏感貼士。

天氣一轉，不少人便會過敏發作，令噴嚏打過不停，鼻涕擤不完。要對付這惱人的情況，有醫生便建議從日常生活的飲食及習慣入手，並分享5大招數。

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李秉勳醫師在Facebook《阿勳醫師的美食美麗日記 新北板橋土城長庚 整形外科 李秉勳醫師》分享他所整理的5項方法：

1. 避開食物過敏原

不少人對食物如蝦蟹、牛奶、大豆製品等等，都含有容易引起過敏反應的物質，由於過敏的種類跟程度因人而異，因此，除了食材慎選以外，食用海鮮亦要相當小心，如儘量選取新鮮的種類，因為不新鮮的也容易引發過敏反應。

2. 減少精緻加工品

在食物被加工製作的過程中，難免會加入可能引起過敏反應的色素、香料、人工甘味劑、防腐劑等食品添加物；另外，高油高糖的食物也會增加過敏的機率；因此李秉勳提醒大家要盡量選用原態食物，以減少身體的負擔。

3. 避免用過熱的水洗臉或洗澡

李秉勳指出，過高的水溫容易破壞皮膚的保護層，使水分更容易流失，也會使皮膚更難抵抗外來的刺激，因此換季時洗澡或洗臉要注意水溫。

4. 攝取兒茶素

綠茶或烏龍茶等食品內含有的兒茶素，能降低皮膚過敏導致的疹子或搔癢感。

5. 攝取維生素C

攝取維生素C有助抗氧化及抗發炎、維持免疫系統穩定，如秋天盛產的柑橘類水果也富含維生素C。

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責任編輯：羅嘉欣