【中年好聲音】「賈名媛」面試太緊張走音失準　邱芷微獲患胃癌男友支持追夢

▲ 「賈名媛」邱芷微參加《中年好聲音》面試緊張失準。

TVB最近舉辦全新音樂選秀節目《中年好聲音》，招募年滿35歲或以上人士參加，吸引逾千人報名，反應熱烈。

其中處境劇《愛．回家之開心速遞》的「賈名媛」邱芷微（Chelffy），也有現身參加節目面試，不過試音過程中走音失準，未知能否晉級入圍。

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太緊張失準

今日（10月11日）35歲生日的Chelffy，在社交平台發千字分享面試感受，除了自認緊張失準，她更透露原來2007年參加過歌唱比賽，並奪得季軍。

入行後一直演戲的她，未有機會追夢，如今再次鼓起勇氣亮相舞台演出，全因獲患胃癌男友陳志忠支持。

今次由決定參加嘅時候，其實身邊好多close 的朋友反對我參加的，佢哋好多人都話我：

「你自己都已經響呢行，比乜鬼賽吖！唔驚俾人笑咩？」

「你專心做戲好過啦！啲人好勁㗎！唔好出醜破壞形象啦！」etc ⋯⋯ 忠言好多人反對，但反而唯一最支持我嘅就係我男朋友Wilson ! 因為佢認為人生需要有目標，而透過比賽，才會發現自己有幾多進步與不足。人生就是要不斷進步，而唔係人到中年就唔會進步，唔可以追夢，甚至放下腳步等死。而的確，病痛的經歷令到我們兩個在看人生觀念上有所改變，所以才希望在有生之年做更多無悔的事情，豐盛人生。

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熱愛音樂的Chelffy曾於2017年至2019年自資推出3首個人單曲，「當時好多人笑我戇居，浪費金錢」，她直言追夢是一件奢侈的事，為了創業及生活將歌手夢放在一旁。不久，她與男友也不幸地相繼患病：

特別是疫情關係生意真係大受影響，因此我及男朋友在壓力底下相繼都患病，我突然確診類風濕關節炎，需要長期靠藥物控制病情，暫時唔可以做影響關節的運動及過於操勞；而我男朋友Wilson更突然得了胃癌，需要做手術切除7/8胃部。從此我們慢慢地亦把平時忙碌緊張的生活變得放慢了腳步，需要時間治療及休養。直到近幾個月身體開始逐漸恢復，我才可以開始慢慢做番適量運動鍛鍊身體。

Chelffy的面試片段曝光後，帶來網民兩極回響，有人狠批她唱功不好：「已經係藝員應該唔慊（怯）場，又話自己曾參加過歌唱比賽得獎，但每句抖氣聲都聽到，都係俾心機做戲吧。」

有網友認為Chelffy只是太緊張所致：「你嘅努力會有人睇到有人欣賞💋💋」、「賈名媛唱歌，好好聽，👏👏安哥🙌」、「期待聽到你既聲音」。

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「賈明媛」成功入屋

Chelffy在英國University of Brighton主修表演及視覺藝術，2007年放假回港參加第一屆大名星歌唱大賽奪得季軍，2009年畢業回港正式出道。2014年拍攝Tempo紙巾廣告而為人認識，被封「紙巾妹」、「Tempo女」之稱。最為人熟悉的演出，是在《愛．回家之開心速遞》飾演賈明媛一角，成功入屋。

其男友陳志忠熱愛武術，在2011年參加TVB《功夫新星》入行，之後曾參與主持港台節目《功夫傳奇》等。

可是，他在2020年不幸確診胃癌，接受切胃手術，抗癌過程Chelffy一直陪伴在側，共度患難。

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