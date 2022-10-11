【離鄉別井的故事】90後患癌移居英國靜養　曾希望與男友分手：想佢搵個更健康嘅女仔

由簡淑兒（Jessica）主持香港開電視全新節目《離鄉別井的故事》於昨晚（10月10日）首播，首集Jessica帶大家到其中一個近年新興的港人移居地英國諾定咸，並找來一位90後YouTuber Heidi分享故事。

原來Heidi當年在TVB當了7年編劇，筆下有不少膾炙人口的電視劇集，包括《BB來了》、《寶寶大過天》、《失憶24小時》和《拳王》等， 可惜在數年前Heidi不幸患癌和焦慮症， 為了讓身體休息， 她決定聽從男友Chris提議移居到英國養病，同時轉換生活環境，開始其全新的YouTuber事業。

Heidi與Chris目前每月以港幣約7,080元租住3層大屋，大屋內部裝修以簡約風格為主，溫馨又舒服。

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不捨編劇工作

正如Jessica提到選擇編劇作為職業的人一定是充滿熱誠，而且有遠大的夢想，Heidi亦指當初決定移民時對其工作感不捨，幸好去到英國後還能做自己喜歡的事：「我做咗7年編劇，點樣話放低就放底？我過到嚟可以寫到自己想寫嘅嘢，拍啲自己想拍嘅嘢，好似仲有滿足感。」

Jessica直言最初聽到Heidi與Chris的移民故事認為他們很任性，但了解過後認為這正正是上一代人遺忘的「勇敢」。

▲ Heidi當年在TVB當了7年編劇。

做編劇有感壓力 男友沒有支持

Heidi指當年做編劇時每日上班並不快樂，亦有很大壓力，加上男友Chris沒有給支持予她：「種種原因下我有癌症同焦慮症，患癌嘅時候Chris畀我嘅Support係好少好少，嗰陣佢成日掛住做嘢搵錢，當時我摸到有硬塊嘅時候，佢都冇陪我去Check，確診嘅時候係我自己走入醫生房聽呢個消息。」

她續指最初得悉患癌時不敢告訴家人，而男友直至其化療時才陪伴她：「因為Daddy有高血壓，我唔敢刺激佢哋。直到化療要剃光頭，戴假髮呃唔到人，但佢哋唔想我有壓力，都表現到好平常。而Chris真係見到我光頭，先真係覺得我病咗。之後我每一次去醫院打化療針嘅時候都會陪住我。」

在節目尾聲，Heidi還透露曾希望與Chris分手，認為對方可找個更健康的女生：「佢咁後生，都想佢搵一個更後生更健康嘅女仔。」看得令人心痛，難怪Jessica都不禁眼濕濕。

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