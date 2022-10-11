一文看清NMN抗衰老熱潮之謎  精選10款人氣產品

要數近年人氣急升的抗衰老健康產品，一定非「NMN」莫屬。除了受明星與各大人氣KOL熱捧，其效用亦備受科研引證。究竟NMN的魅力在哪裡？以下內容讓你一次過了解NMN的效用、人氣產品與入手好途徑！



逆齡必備人體元素



NMN即「煙酰胺單核苷酸（β-nicotinamide mononucleotide）」，是維他命B3的衍生物之一，由美國哈佛大學權威教授研發，更奪得多個醫學大獎。要認識NMN功效，就要從抗衰老的必備人體元素NAD+入手。



NAD+的重要性，在於它可以促進細胞新陳代謝，提升細胞能量，而且能修復人體受損的DNA。雖然NAD+是自然存在於人體中的分子，但有研究發現，它的水平會隨著年齡增加而下降。而且NAD+分子較大，即使口服補充劑亦難以穿透細胞膜進入細胞發揮功效。



NMN在抗衰老領域上的突破，正正因為它進入人體後可以轉化為NAD+，提升體內NAD+水平，分子亦較NAD+小，更容易被細胞吸收。不少大學及科學機構研究都證實，攝取NMN對人體有方多面的好處，包括有助減緩機能衰退，使身體機能年輕化，維持心血管健康及改善三高等。NMN亦能滿足不同年齡的需要，例如從30歲起服用能預防衰老；40至50歲時能改善身體器官功能與皮膚狀態、增加肌力、健髮；50歲後服用則有助維持腦部健康、有效改善關節健康。



精選10款產品 針對不同需要



天然食物中蘊含的NMN份量太少，不足以補充人體失去的NAD+，因此服用NMN健康產品絕對是一個補充NAD+的好方法。想入手適合自己的NMN產品，不妨參考萬寧分店及其官網的「DNA Care基因修護系列」，雲集市面上最具人氣的NMN產品，可謂同類產品最多選擇的售賣點。以下10款更屬萬寧獨賣，可針對不同人士的多方面需要，部分產品更採用植物膠囊，素食者適用。

愛完全醫學系列全逆齡(60粒)

產地：日本

特點：日本醫療技術製造，其獨特配方更蘊含專利NADH及NR，以全效方式直接提升體內NAD+水平；每粒含有高達250mg高純度NMN，並加入白藜蘆醇，逆齡效果顯著。

GNC逆齡高純NMN(60粒)

產地：美國

特點：美國製造，cGMP品質保證。針對睡眠質素欠佳、經常熬夜多喝酒、免疫力低、肌膚老化及希望舒緩過敏症狀人士。

田心日辰逆轉齡NMN 15000(60粒)

產地：香港

特點：配合植物腸溶膠囊DR CAP®，讓成份直達腸胃，提升功效。適合關注腦、心、肝、腎及胰藏等身體機能，以及延緩衰老人士。

萊特維健NMN 15000(60粒)

產地：香港

特點：最早進入香港市場的NMN產品，採用先進酶定向技術，能被人體快速吸收，應對失眠及希望逆齡養顏人士需要。

楓之寶NMN 15000逆齡20(女)(90粒) / 楓之寶NMN 15000逆齡20(男)(90粒)

產地：澳洲

特點：加入藏紅花提取物及白藜蘆醇，具護眼及高抗氧功效。兩款產品分別加入專利馬齒莧提取物及專利薑黃提取物，分別針對男女改善關節及記憶力的需要。

草姬NMN10000+(60粒)

產地：香港

特點：額外加入靈芝孢子、靈芝子實體及靈芝菌絲體，為身體提供屏障，抗氧抗衰老。適合希望調節身體機能、關注心血管健康及高壓工作熬夜的人。

醫之選NMN 16800(112粒)

產地：香港

特點：使用特有微晶球科技，並針對細胞更新周期（28天）所需設計，同時激活抗衰老因子Sirtuins，修復細胞基因。

一木研究所NMN10000逆齡丸(90粒)

產地：日本

特點：日本科研團隊開發，使用法國專利Lactium®，有效舒緩情緒與環境壓力，加上耐酸膠囊DR CAP ®讓成份直達腸部，提升產品效能。

INVITY NMN 12000奇蹟逆齡膠囊(60粒)

產地：新加坡

特點：額外加入專利棕櫚醯胺乙醇、褐藻醣膠、紫檀芪、甜菜鹼及硫辛酸，同時抗氧化、保持肌膚彈性、促進脂肪代謝。專利成份Levagen® +PEA，保護腸道微生物群。

澳世康NMN 9600(60粒)

產地：澳洲

特點：額外加入紅景天、巴西莓、刺五加及三枝九葉草，舒緩情緒壓力，採用無藥性天然萃取，服用更安心。



入手NMN產品：https://bit.ly/3EvamTi



*暫時尚未有NMN在小朋友及孕婦中的安全報告，如有任何疑問，請參考各產品包裝上和專業人士的建議。



（資料及照片由客戶提供）