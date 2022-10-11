【危險駕駛】的士涉駛至斑馬線未有收慢停車並逆線行駛　警方拘54歲男司機

▲ (警方提供)

一名的士司機駛至斑馬線懷疑未有收慢停車並逆線行駛被捕。

警方接獲報案，指9月12日一輛的士在大嶼山嶼南道往大澳方向行駛，當駛至塘福村20號對開的斑馬線時，懷疑未有收慢停車並逆線行駛，當時一男一女正在使用斑馬線，事件中無人受傷。大嶼山警區區交通隊接手調查後，今日（11日）在大嶼山北拘捕一名54歲姓江男司機。他涉嫌危險駕駛，警員稍後將向他作出檢控。



近日大量市民趁著假期到鄉郊區域戶外郊遊，警方提醒駕駛人士於南大嶼必須格外小心並專注駕駛。警方重申，上述罔顧法紀的危險駕駛行為已對行人及其他道路使用者構成嚴重安全風險。違例者一經定罪，最高刑罰為監禁3年及罰款25000千元。如屬首次被定罪，可被停牌至少六個月；再被定罪，則可被停牌至少2年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛十分。

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責任編輯：余思嵐