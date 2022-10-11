  • 25°C
香港時間 : 20221011日 (週二) 11:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【反撃外母】2歲仔被外婆罵：衰仔劏咗你　爸爸僅用一個動作完美反撃表不滿

育兒經 11:17 2022/10/11

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

2歲仔俾外母鬧「衰仔劏咗你」，作為父母嘅梗係嬲啦！

正所謂「禍從口出」，就算長輩也冇面俾！

有一名港爸一家大小同四大長老吃飯，席間因為2歲仔坐唔定，唔小心打翻媽媽的茶杯，熱茶差點撥到外母身上，本是無心之失，但外母笑著口教訓孫仔，「你個衰仔真係扺死，差點弄骯髒婆婆件衫，下次再係咁我就劏咗你。」雖則是嬉笑怒罵，但卻辣㷫了爸爸，2歲爸即用一個動作反撃以示不滿。

最新影片推介：

昨日(10日)，有網民在香港討論區發帖，主題是「假如有人這樣罵你的孩子！」，樓主表示因限聚令放寛至十二人，上星期六約埋四大長老、他們兩夫婦、姨仔兩夫婦及他們兩歲多的兒子，一枱九男女到酒樓食飯，席間大家有講有笑，怎料坐唔定的姨甥仔不小心打翻了他媽媽的茶杯，外母險中招而爆發戰爭，

小孩子比較喜歡郁動及坐不定，不小心打翻姨仔的茶杯，熱茶差點撥到外母身上，本是無心之失，但外母以一貫口吻教訓外孫，笑著開口便說：『你個衰仔真係扺死，差點弄骯髒婆婆件衫，下次再係咁我就劏咗你。』

樓主指外母是一個沒有什麼文化的人，在她心目中「衰仔」及「抵死」是助語詞，但當時姨仔的老公立刻紅著臉，即拉起兒子走，

當時見姨仔老公一手拉著外甥起來，很憤怒的對外母說：『我現在帶他回家劏了他，等你以後不會見到他眼寃。』跟著便拖著外甥走了。

姨仔的老公反應極大，但樓主也感「言者無心，聽者有意」，當聽到自己孩子被別人詛咒，他已經沒有像前兩天那個媽媽與人對駡，EQ已經比人家高出多少倍，還表示「誰說講人沒有修養」，而樓主更徵詢網友意見，問如果你碰到這樣的情況，你會怎樣反應呢？

貼文一出，不少網友也明白外母那些只是助語詞，有網友指如果外母能將「衰仔」換成「BB小心d呀，你有無整親呀……」反而對方家長會反過來教訓小孩及關心外母，結果會一團和氣。另外也有網民讚該爸爸真男人，「說得出，做得到！乃真男人。」

有網民提議樓主，需要姨仔兩邊做溝通工作，但樓主卻回應以他所知，姨仔老公一路都不喜歡外父、母這樣叫他的兒子，可能那次事件是加在駱鴕背上最後的一根稻草吧！

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【婆媳關係】老爺奶奶罔顧疫情請朋友探1歲孫　新抱硬食長輩指指點點
11:44 2022/09/29
【婆媳關係】老爺奶奶罔顧疫情請朋友探1歲孫　新抱硬食長輩指指點點
【婆媳關係】嫲嫲為仔慳錢自動請纓湊孫　睇漏家長日通告遭新抱扯火發難
14:01 2022/08/02
【婆媳關係】嫲嫲為仔慳錢自動請纓湊孫　睇漏家長日通告遭新抱扯火發難
【婆媳關係】不滿奶奶抹黑婆媳水溝油 前模特新抱：她認為我搶走了她的兒子
18:59 2022/10/10
【婆媳關係】不滿奶奶抹黑婆媳水溝油 前模特新抱：她認為我搶走了她的兒子

你可能感興趣

【婆媳關係】老爺奶奶罔顧疫情請朋友探1歲孫　新抱硬食長輩指指點點
11:44 2022/09/29
【婆媳關係】老爺奶奶罔顧疫情請朋友探1歲孫　新抱硬食長輩指指點點
【婆媳關係】嫲嫲為仔慳錢自動請纓湊孫　睇漏家長日通告遭新抱扯火發難
14:01 2022/08/02
【婆媳關係】嫲嫲為仔慳錢自動請纓湊孫　睇漏家長日通告遭新抱扯火發難
【婆媳關係】不滿奶奶抹黑婆媳水溝油 前模特新抱：她認為我搶走了她的兒子
18:59 2022/10/10
【婆媳關係】不滿奶奶抹黑婆媳水溝油 前模特新抱：她認為我搶走了她的兒子
家庭教育 限聚令

最高瀏覽

【師生戀情】64歲大學院士開網上會議 年輕美女博士生突闖入鏡頭錫面珠
13:54 2022/10/10
【師生戀情】64歲大學院士開網上會議 年輕美女博士生突闖入鏡頭錫面珠
【珍惜生命】柴灣峰華邨秀峰樓6旬夫婦雙雙燒炭亡　兒子揭發報案惜返魂乏術
21:50 2022/10/10
【珍惜生命】柴灣峰華邨秀峰樓6旬夫婦雙雙燒炭亡　兒子揭發報案惜返魂乏術
【精神創傷】少女6年前歷IS恐襲　患創傷後遺症接受安樂死享年23歲
16:48 2022/10/10
【精神創傷】少女6年前歷IS恐襲　患創傷後遺症接受安樂死享年23歲