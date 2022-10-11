【反撃外母】2歲仔被外婆罵：衰仔劏咗你　爸爸僅用一個動作完美反撃表不滿

▲ 2歲仔俾外母鬧「衰仔劏咗你」，作為父母嘅梗係嬲啦！

正所謂「禍從口出」，就算長輩也冇面俾！

有一名港爸一家大小同四大長老吃飯，席間因為2歲仔坐唔定，唔小心打翻媽媽的茶杯，熱茶差點撥到外母身上，本是無心之失，但外母笑著口教訓孫仔，「你個衰仔真係扺死，差點弄骯髒婆婆件衫，下次再係咁我就劏咗你。」雖則是嬉笑怒罵，但卻辣㷫了爸爸，2歲爸即用一個動作反撃以示不滿。

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昨日(10日)，有網民在香港討論區發帖，主題是「假如有人這樣罵你的孩子！」，樓主表示因限聚令放寛至十二人，上星期六約埋四大長老、他們兩夫婦、姨仔兩夫婦及他們兩歲多的兒子，一枱九男女到酒樓食飯，席間大家有講有笑，怎料坐唔定的姨甥仔不小心打翻了他媽媽的茶杯，外母險中招而爆發戰爭，

小孩子比較喜歡郁動及坐不定，不小心打翻姨仔的茶杯，熱茶差點撥到外母身上，本是無心之失，但外母以一貫口吻教訓外孫，笑著開口便說：『你個衰仔真係扺死，差點弄骯髒婆婆件衫，下次再係咁我就劏咗你。』

樓主指外母是一個沒有什麼文化的人，在她心目中「衰仔」及「抵死」是助語詞，但當時姨仔的老公立刻紅著臉，即拉起兒子走，

當時見姨仔老公一手拉著外甥起來，很憤怒的對外母說：『我現在帶他回家劏了他，等你以後不會見到他眼寃。』跟著便拖著外甥走了。

姨仔的老公反應極大，但樓主也感「言者無心，聽者有意」，當聽到自己孩子被別人詛咒，他已經沒有像前兩天那個媽媽與人對駡，EQ已經比人家高出多少倍，還表示「誰說講人沒有修養」，而樓主更徵詢網友意見，問如果你碰到這樣的情況，你會怎樣反應呢？

貼文一出，不少網友也明白外母那些只是助語詞，有網友指如果外母能將「衰仔」換成「BB小心d呀，你有無整親呀……」反而對方家長會反過來教訓小孩及關心外母，結果會一團和氣。另外也有網民讚該爸爸真男人，「說得出，做得到！乃真男人。」

有網民提議樓主，需要姨仔兩邊做溝通工作，但樓主卻回應以他所知，姨仔老公一路都不喜歡外父、母這樣叫他的兒子，可能那次事件是加在駱鴕背上最後的一根稻草吧！

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責任編輯︰王明芳