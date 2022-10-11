【校長專欄】沒有一種性格特質是完美 東九匯基校長：孩子是獨一無二

▲ 鄭校長表示，沒有一種性格特質是完美。

新學年開始了一個多月，你的孩子適應得如何？對中一孩子和家長來說，要適應的比較多，所以我每年也在10月會安排「中一家長早餐會」，讓家長訴說孩子的中學生活和適應情況；也讓我對當屆中一新生及他們的家庭有初步的認識。

在「早餐會」的分享中，家長總會流露對孩子成長的關切，也會表達他們的期望；而我的回應往往是引領家長明白一個重要的信息：孩子都是獨一無二的！

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有些孩子性格比較內斂，家長本身卻好動外向，常常希望孩子「活潑」一點；又或是孩子比較慢熱，不喜歡廣結良朋，家長卻認為「識人比識字重要」，常常追問孩子交友的狀況，為孩子添上無形的壓力；有些孩子心思細密，往往要沉澱良久才下筆書寫，在旁的家長總認為他們效率很低；有些孩子「粗枝大葉」，不善於潤飾功課，家長就認為他們態度馬虎。

我們必須認識到沒有一種性格特質是完美的，故此我們並不應要求孩子朝著某一特定型格發展，反而要幫助他們認識自己的獨特性及強項弱點，從中鼓勵他們發揮自己的強項，接納自己的弱點。

我讀《聖經》時常有一個疑問：「耶穌怎樣挑選十二個門徒？」如果耶穌是無所不知的神，一定會在芸芸跟隨者中挑選一些能力過人的作門徒，去完成傳福音的使命。然而，熟識《聖經》的便會知道，耶穌所揀的門徒並非「身懷絕技」，相反都是「性格巨星」，並且時常闖禍；後來在耶穌的愛與包容下成長，成為能獨當一面的使徒。

我們的孩子也是一樣，他們並不完美，卻是獨特，希望我們可以用無比的愛，以及無限的包容，讓他們認識、接納及欣賞肯定自己，健康快樂地成長。



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