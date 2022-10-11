【日本開關】2022東京紅葉情報+景點推介　最佳觀賞時間10月20日開始【內附交通】

▲ 日本正式開關，為大家重溫東京熱門賞紅葉之地，計劃好旅遊行程先。（iStock圖片）

今日日本正式全面開關了！搶到機票「返鄉下」的大家，是否好心急要飛出去呢？如是10月至11月期間「回鄉」的話，正好能觀賞到日本紅葉。據日本氣象新聞公司Weathernews的資料來源，東京紅葉盛開地區的最佳觀賞時間預測，由10月20日起於上高地（河童橋附近）已經有得睇。事不宜遲，幫大家重溫東京熱門賞紅葉之地，計劃好行程先。

1.新宿御苑：鬧市庭園美景

有紐約中央公園東京版之稱的新宿御苑，乃是東京第一大庭園。園內分為日式庭園、英式庭園和法式庭園三部分，還有溫室、茶室及人工草坪等設施，不少日人會一邊野餐一邊悠閒賞楓。

▲ 要數到在日本鬧市之中賞紅葉之地，非新宿御苑莫屬。(圖片：新宿御苑官網)

地址：東京都新宿區内藤町11

開放時間：9am – 4pm（4:30pm閉園﹚

休息日：星期一（如遇假日則為星期二﹚（11月1日至15日期間每天開放）

入場費：一般500日圓／65歲或以上人士或高中學生250日圓／初中學生及兒童免費

前往方法：

1.東京地下鐵丸之内線「新宿御苑前駅」步行5分鐘

2.東京地下鐵副都心線或都營新宿線「新宿三丁目駅」步行5分鐘

3.JR/京王/小田急線「新宿駅」步行10分鐘

2. 代代木公園：年輕人野餐勝地

而日本年輕人最愛去的東京賞楓勝地，則是代代木公園。此公園前身是東京奧運選手村，現已成為市中心的大型森林公園。園內佔地極廣，設有廣場、噴泉、長櫈、單車步道等，還不時舉辦跳蚤市場，吸引當地年輕人前來散步、野餐。一到秋天紅葉季，公園超過1,300棟樹開始變色，楓樹和銀杏樹交織出秋意洋溢的紅黃色，成為東京紅葉季的絕美景象。

▲ 代代木公園位於知名的明治神宮旁，很受當地年輕人歡迎的公園之一。(圖片：GO TOKYO官網)

地址：東京都涉谷區代代木神園町2-1東京都澀谷區代代木神園町-神南二丁目

開放時間：自由參觀、免費入場

前往方法：

1.JR山手線「原宿駅」步行3分鐘

2.東京地下鐵「代代木公園駅」步行3分鐘

3.東京地下鐵副都心線「明治神宮前（原宿）」步行3分鐘

4.小田急線「代代木八幡駅」步行6分鐘

3.高尾山：超人氣登山徑

愛行山賞紅葉的話，不妨把榮獲全日本遊客最多的登山路徑第一名的高尾山放進行程內。高尾山距離東京只有一個多小時車程，步行約40分鐘便可到達山頂，若夠幸運還可眺望到富士山。到日本紅葉季，高尾山還會舉辦高尾山紅葉節，現場有八王子車人形表演、日本太鼓表演、枡酒攤檔等，賞楓同時體驗日本傳統文化。

▲ 遊高尾山除了可以步行，還可以坐登山纜車。(圖片：GO TOKYO官網)

地址：東京都八王子市高尾町

開放時間：自由參觀、免費入場

登山纜車營運時間：8am起

登山電梯營運時間：9am起

（尾班纜車及電梯開出時間因應月份及當日狀況而有所不同，可到高尾登山電鐵官方網站查閱。）

前往方法：京王高尾線的高尾山口站步行約40分鐘

4.六義園：必賞紅葉夜燈會

日與夜賞紅葉都各有不同感受，又建議大家可試到六義園賞紅葉夜燈會。曾被日本人選為賞楓名所冠軍的六義園建於江戶時代，以和歌風情為基調的「迴遊式築山泉水」大名庭園，現時更是日本的「特別名勝文化財產」。每逢日本紅葉季，六義園會舉行紅葉夜燈會，讓人們在夜間欣賞東京紅葉之美。園內呈現與日本古代歌及中國成語故事相關的美景，充滿詩情畫意。

▲ 六義園位處東京北部文京區的住宅區。附近還有上野公園、根津神社，以及東京大學的小石川植物園等觀光景點。(圖片：GO TOKYO)

地址：東京都文京區本駒込6丁目

開放時間：9am – 5pm（4:30pm閉園﹚

休息日：全年開放，12月29日至翌年1月1日休園

入場費：成人300日圓／65歲以上長者150日圓 / 小童免費

前往方法：

1.JR山手線「駒込駅」步行7分鐘

2.東京地下鐵南北線「駒込駅」步行7分鐘

3.都營地下鐵三田線「千石駅」步行10分鐘

記者：郭秀芳