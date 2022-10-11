【中年好聲音】朱庭萱遺憾年輕時放棄當歌手　48歲玻璃朱面試唱1分鐘即被叮走

▲ 「玻璃朱」朱庭萱面試「中年好聲音」。

TVB音樂選秀節目《中年好聲音》早前在電視城進行面試，吸引大批中佬中女來大展歌喉。除《愛‧回家之開心速遞》「賈名媛」邱芷微（Chelffy）、林師傑爸爸和張立基女友李亦菲等參加外，連一向言論惹火的KOL「玻璃朱」朱庭萱也參加，席間更大爆年輕時曾有機會當歌手。

當天的評審為伍仲衡及張佳添，而玻璃朱以一身白色露腰裝現身，現年48歲的玻璃朱作自我介紹時，表示年輕時曾參加十八區歌唱比賽，更於灣仔區奪得冠軍。

【酒後駕駛】KOL朱庭萱涉嫌酒後駕駛 撞傷男途人暫准保釋候查

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

感慨當年放棄追夢

玻璃朱續說年少時「我的志願」是歌手，長大之後更獲唱片公司邀請試音，惟最終遭她婉拒，可逆是一生的遺憾。

她說：「自從那次之後，我經常跟人說別為他人或其他原因而放棄自己的夢想，今次很感謝TVB給予機會讓我再次追夢。」

在介紹自已的職業時，玻璃朱稱從事金融工作，也是KOL一名，更為無綫拍過不少煮食節目。她說︰「跟好多參賽者一樣，好多人為咗搵食放棄夢想，到今日叫做搵到啖食，咁啱有個機會再追夢，我哋呢個年紀都少呢啲機會。估唔到自己仲有機會係台上再唱歌。」

表演前，玻璃朱址坦言有點緊張，其後她便唱出葉蒨文的《我要活下去》，不過唱了約1分鐘多被叮走，似乎入圍機會渺茫。

▲ 「玻璃朱」朱庭萱言論惹火。（取自instagram）

自稱李家鼎徒弟

「玻璃朱」中文名為朱庭萱，由於英文名為Bonnie，故稱作「玻璃朱」。朱庭萱原是「金利豐證券」副總裁，專長股票投資買賣，擅於理財的她跟娛圈不少藝人稔熟。

她同時是飲食界KOL，廚藝了得，自稱是李家鼎徒弟，除亮相過TVB《我係小廚神3》教煮食，亦曾出食譜，更自言喜歡炒餸多過炒股。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【舌戰盧覓雪】玻璃朱自稱曾跟黃宗澤姊弟戀 朱庭萱歷失婚獨力養混血兒

與娛圈中人相熟

玻璃朱早已與不少藝人關係密切，她是林峯契家姐，常跟林峯張馨月夫婦飯局，又跟姚子羚、陳凱琳等是好友，而在其IG常有跟不同明星的集郵照，十分高調。

感情上，朱庭萱曾在個人網誌自稱跟黃宗澤拍拖五個月，惜最後分手，她指當年黃宗澤年紀尚小，未能給予自己安全感，無奈結束「姊弟戀」，並因失戀而傷得很深，要自閉三個月才痊癒。不過，她指二人再見亦是朋友，會追看對方劇集，惟Bosco從未正面承認二人戀情。

另外玻璃朱曾有一段婚姻，39歲懷孕時誕下混血兒Keon，不過在兒子兩歲時，朱庭萱跟丈夫離婚，她曾表示跟前夫相處不來，很多爭執，故選擇分開，但保持朋友關係。母兼父職的她，不改高調作風，常因言論成網民焦點，如早前在網上因形容MIRROR「旺角大把」，跟鏡粉掀起罵戰。

最新影片推介：河國榮專訪

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R