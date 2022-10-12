【本地遊】小眾主題快閃導賞活動　揭開宗教種族神秘面紗【內附連結】

▲ 平時不對外開放的清真寺，跟Hong Kong Free Tours可內進了解信眾打坐祈禱。（受訪者提供）

入境檢疫終於逐步放寬，回想起疫情時，不能飛到外地旅行，惟有留港探索香港的不同角落。本地遊旅行社Hong Kong Free Tours，即將推出全新玩法的「隱世」高手挑戰賽活動，以遊戲及快閃團方式，令本地深度文化團更加好玩有趣。

經歷過兩年多的疫情，留在香港上山下海、酒店Staycation、社區導賞等統統玩過後，還有甚麼新意思？Hong Kong Free Tours原本是主辦為外國旅客而設的本地深度導賞，疫情間對象變成港人，透過特色的小眾文化團，成功吸引本地人參與其中。

共融主題本地團

Hong Kong Free Tours的理念是將香港人與香港故事聯繫，以本土視角重新探索我們的家。他們設計的深度遊並非坊間單純的食買玩及景點一日遊，而是帶領參加者認識香港多元的社會和文化面貌。一直也深受歡迎，即使本地人也會有興趣知道一些鮮為人知的小眾文化。

▲ 深度遊可以直接與少數族裔或宗教負責人對話，得到第一手的資訊。（受訪者提供）

創辦人Michael說：「我由上年7月開始轉攻本地客，當初反應也很好，參加人數也超出預期。但做了一年多就開始淡下來，尤其是夏天有很多其他玩樂選擇。去外國旅遊我們很樂意付數十元美金去參加本地導賞或一日遊，但在香港就不會花同樣價錢。我仍然深信本地遊有市場，不過不能再以同一形式邀請散客來參加，作為創業者要不斷學習及變通。」

他們的本地遊大多以年輕一輩為主要客路，內容及題材以了解及共融為依歸，教育參加者一些他們未必認識的議題，提供一個機會接觸圈子內不同的人和事，可以帶到一些全新體會及想法離開，讓參加者有所得着，也是Michael辦團的其中一個目標。

▲ 摩門教非人人了解，參加導賞團可揭開神秘面紗。（受訪者提供）

罕有小眾題材

Hong Kong Free Tours的本地團主題少見而新穎，如多元宗教、少數族裔及舊城故事等，可以帶領參加者深入九龍清真寺和伊斯蘭中心，以及有小聯合國之稱的重慶大廈，親身與少數族裔人士交流，又可品嘗來自不同國家的特色小食等。

疫情時客人變成港人，Michael也要調整導賞團的內容，來符合香港人的興趣及口味。「例如我們的參加者特別喜歡到重慶大廈吃異國風味美食，但外國旅客就未必適合；討論香港的多元宗教如參觀印度廟或錫克廟，都是港人應該喜歡的主題。未來我們想着重香港製造的元素，本地人及外國旅客都可能有興趣。」

▲ Hong Kong Free Tours創辦人Michael，希望以了解及共融為依歸，令參加者認識小眾議題並有所得着。（受訪者提供）

本地自助尋寶遊

來到疫情尾聲，Michael推出全新的本地遊活動「隱世」高手挑戰賽，令傳統的本地遊更有彈性及玩味。「現在的年輕人未必喜歡跟團，不想預留特定日期及時間去參加，因此我們決定將內容碎片化，增加一些細微的體驗或快閃團，讓他們可以自行選擇想玩的主題並自由配搭，按照自己的方式及步伐去做。」

活動會於各地點舉辦輕量版導賞團，參加者付一個價錢，可報名參與兩個輕量版導賞團以及一系列「秘境」關卡。參加者可自由親自前往各區不同「秘境」，根據指示完成任務贏取積分，在遊玩的過程，透過資料認識這些被「隱藏」的歷史故事、趣聞及小知識。活動中還有大量嘉賓會現身說法，令整個體驗更立體及有投入感。

神秘教派獨家開放

Michael今次更特別加入一些全新內容，如香港很少談及的「大同教」巴哈伊信仰，及印度發展最快速的國際奎師那知覺協會（ISKCON）。參加者更可深入重地跟負責人和信徒交談，並示範一些儀式給參加者看，或者可試穿他們的服飾。「很多人認識歌手方大同，卻不知他也信奉大同教，這個宗教全球也有宏偉的廟宇，我們希望港人可認識更多異地文化及宗教，以後走出香港也會知道更多。」

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而在舊城主題，參加者則可以透過快閃團，跟導遊一起拜訪傳統工藝的老師傅，並合作進行一項挑戰，如在西營盤舊區的鹹魚欄，「欣賞」一些少見的半乾鹹魚；又會拜訪活字印刷第二代傳人，重新了解這個快要式微的行業。而要完成關卡，參加者可能會到三角碼頭視察，或在香港共濟會的總部雍仁會館等景點打卡。

Michael笑說以前從未試過籌備這種結合尋寶及野外定向的活動，還要使用應用程式等科技，所有都是新的學習和嘗試，亦希望參加者覺得吸引及有新鮮感。「以前純粹搞一個本地團，完成就沒有下文，今次將之變成一個遊戲，又有獎品，感覺更加年輕好玩。」

「隱世」高手挑戰賽

活動日期：10月22日至30日

收費：每位$350，費用已包括選手包「絕世錦囊」，以及兩團輕量版導賞團；每額外報名一個輕量版導賞團加$70

記者：張頌婷