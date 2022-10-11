【時光倒流】觀塘婆婆賣$19三餸飯　薄利益街坊學生價$16

▲ 觀塘有婆婆以超低價售賣三餸飯。

兩餸飯開到成行成市，成為不少打工仔及學生的恩物。近日，有網友發現「可能係全港最平嘅三餸飯」，是一間位於觀塘並由婆婆「擔旗」的三餸飯餐廳，只需$19就可以買到一個三餸飯盒，簡直是薄利益街坊！

有網民於「香港討論區」以「可能係全港最平嘅三餸飯」為題，分享一間位於觀塘並由一名婆婆主理的三餸飯，價錢只需$19就可以買到外賣三餸飯盒，中學生優惠更低至$16一個。網民指，這間觀塘三餸飯開業已久，主要做學生、街坊及的士司機的生意。

環境一般過一般，但就係有返屋企食飯感覺。返到屋企老母煮咗乜就食乜，味道可以。

如需買三餸飯盒，可以先問婆婆有什麼餸「佢話有，有乜乜乜，再睇下其他人食緊乜，叫咗三樣嘢，婆婆就會去加餸」圖片中可見，堂食三餸飯包例湯只需$26，外賣三餸飯更便宜，只需$19，如果是學生購買，價錢只需$16「學生仲平啲，其實食阿婆三餸飯有益過漢堡包、薯條啦！」除了三餸飯，還有不少便宜食物供選擇，如粥類，每碗只需$10，炒米粉、炒麵及腸粉每碟$7，白粥每碗只需$6！

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事主自己買了一盒三餸飯，內有蕃茄蛋、南乳豬手及雞翼，指飯盒份量及味道都可以，價錢「無得頂」，更大讚「豬手好香南乳味，雞翼都好食。」原來事主故意坐車買飯盒支持婆婆，「上次星期日仲摸門釘，今日第二次去會繼續支持。」

就係一個平常、便宜、唔重味嘅三餸飯。支持婆婆繼續做，街坊食到又平又靚飯餸。

帖文一出，不少網民大讚婆婆三餸飯「超平呀！」、「抵呀！」、「婆婆愛」、「婆婆派福利，益街坊」、「窮人恩物」、「良心店」。有網民指「學生優惠16蚊，等於20幾年前我學校飯堂嘅價錢！」不少網民憶述起多年前的便宜飯盒「回想8年代中，初初出來工作，中上環有位婆婆家常便飯，一餸飯，白飯任裝，湯任飲裝，多謝7蚊。」、「細個返學最平時10蚊碟頭飯」。

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責任編緝：蕭雅文