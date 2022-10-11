【食物過敏】男子吃一種食材喉嚨痕癢咳不停　醫生：最嚴重可致命

▲ 男子喉嚨痕癢咳不停揭食物敏感。

因藴含高纖維而低熱量，蕎麥麵一向深受減肥人士偏愛。不過，台灣有網民近日卻指自己自進食蕎麥麵後，便一直咳不停，喉嚨亦感到非常痕癢，一度懷疑自己確診新冠肺炎，最後靠網上查找資料，才知自己原來是「蕎麥過敏」。

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網民在Dcard分享，自己因迷上了吃蕎麥麵，於是便將蕎麥麵當成了主食，一日三餐照吃不誤，如是者吃了持續一個多月，期間身體每天均出現感冒類似症狀，如喉嚨搔癢、咳嗽等，曾吃了感冒藥，但狀況卻未見好轉；又曾懷疑是新冠肺炎，不過快測卻呈陰性。正當他為此困惑不已，於是便只好網上嘗試尋找相關資料，才發現自己很大機會是蕎麥麵過敏。

據了解，「蕎麥過敏」輕則會令患者喉嚨搔癢、嘴唇浮腫，嚴重則可能會出現全身紅疹、過敏性休克的現象。而事主其後亦有回應網民留言指自停食蕎麥麵一天後，「喉嚨癢的程度已經消掉7-8成了...希望過幾天能夠完成代謝掉過敏原！」

事件曝光後，有不少網民紛紛指事主十分幸運，「好扯，但還好你沒事」、「原來還有這一回事」、「記得有一集柯南，兇手就是用受害者蕎麥過敏這一點殺人」。

養和醫院兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生陳偉明曾撰文指急性食物過敏患者一旦接觸相關致敏原，可在幾分鐘至兩小時內出現嚴重過敏反應，例如皮膚出紅疹、嘴唇及眼睛腫脹、無法呼吸、胃痛、肚脹等，最嚴重的情況是過敏性休克，兩、三分鐘內可以致命。

根據日本線上旅遊觀光雜誌《MATCHA》所提及，蕎麥粉中含有的蛋白質很有可能引起過敏現象，若是食用後出現喉嚨癢、嘴唇浮腫等症狀就應該要提高警覺，嚴重者還可能有腹痛、想吐的情形，甚至還有可能會有過敏性休克的現象，若有相關情形，應大量喝水或就醫診治。除此之外，文章也提醒，除了蕎麥麵以外，任何使用蕎麥反製成的食品也都應該避免，像是一些鬆餅或饅頭也會添加蕎麥粉，若有蕎麥過敏者，應在食用前諮詢、確認食物中的成分。

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最常見11大慢性食物過敏原：

甲殼類及其製品

芒果及其製品

花生及其製品

牛奶、羊奶及其製品*

蛋及其製品

堅果類及其製品

芝麻及其製品

含麩質之穀物及其製品*

大豆及其製品*

魚類及其製品*

使用亞硫酸鹽類等

*不包括：1) 由牛奶、羊奶取得之乳糖醇；2) 由穀類製得葡萄糖漿、麥芽糊精及酒類；3) 由大豆製得之高度提煉或純化取得之大豆油（脂）、混合形式之生育醇及其衍生物、植物固醇、植物固醇酯；4) 由魚類取得之明膠，並作為製備維生素或類胡蘿蔔素製劑之載體或酒類之澄清用途者；5) 以二氧化硫殘留量計，每公斤10毫克以上之製品。

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責任編輯：羅嘉欣