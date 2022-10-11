【日本家品】少爺占鍾情北海道DOTO STORE　中環限時快閃店展示簡約品味【內附地址】

▲ DOTO STORE由北海道山上木工的第三代傳人山上裕一朗創辦，趁著限時實體店登錄中環，一直支持品牌的少爺占（右）當然到賀與DOTO STORE的創辦人Oliver（左）合照。（圖片品牌提供）

縱使網上購物一日千里，但購買傢俬這方面，單從照片所提供的資料以決定購買，仍少不免叫人難以放心。來自北海道的DOTO STORE自成立以來都只供網上訂購，今次以限時實體店姿態現身中環，喜歡有日式傢俬設計style的朋友，終於可以現場一窺它的真身。

對於DOTO STORE的傢俬，對不少人來說比較陌生，但其實若有留意商業電台DJ少爺占IG、又或是去年位於銅鑼灣開設的Amaz By Lokianno 藝術玩具展覽商店，都會發現DOTO STORE的蹤影，給那一個設計既簡單而且又紮實的多用途性的JDF21茶几而迷倒。

不過，當時只有這單一項目，並且品牌所有產品只接受網上訂購，難免給人「不夠喉」的感覺，所以這一次DOTO STORE自成立以來首次舉行快閃店，難怪在開幕當日吸引了不少來賓現場「視察」它的傢俬。

誠然，DOTO STORE的傢俬產品類型有限，大家只要登上品牌的官方網站，甚至可以用寥寥可數來形容，但正因為選擇不多，所以產品就做到每樣皆精。

▲ 這一次DOTO STORE快閃店除了主打的6-WAY系列和JDF21茶几外，亦展出來自北海道山上木工的其他作品，很多傢俬在官方網站內未見曝光，大家可以在這裏一次過目睹更多山上木工的出品。（圖片品牌提供）

而品牌最主要的賣點就是引入應用了來自北海道的木材來生產傢俬，當中的木材包括橡木、楓木、櫻桃木、黑胡桃木和水曲柳木，而這些木材均來自廣葉樹（另一種樹種為針葉樹），廣葉樹的木材多用作製造傢俬，加上來自北海道的廣葉樹佔全日本一半以上，所以當地很早就已經成為全國木材工業的發源地。

當中DOTO STORE的皇牌產品是來自6-WAY系列的多用途組合和JDF21茶几。前者創作靈感來自日本 1LDK小單位公寓（一房公寓），大家可以將它變作放在電視機上的組合櫃、又或是放在門關處用作更換鞋子的椅子等。至於JDF21可作茶几外，只要倒轉垂直擺放又可以當作桌子，一物二用，非常適合香港同樣狹小的家居使用。

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DOTO STORE POP-UP

日期：即日起至 23/10

時間：11am - 8pm

地點：中環置地廣場地庫belowground

記者：何偉雄