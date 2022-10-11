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【高學歷藝人】陳瀅《美麗戰場》由16歲演到40歲　母校英屬哥倫比亞大學加拿大Top3

海外升學 14:01 2022/10/11

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陳瀅的母校英屬哥倫比亞大學，是加拿大排名第3名的大學。

即將於本月踏入33歲的陳瀅（Jeannie）於無綫台慶劇《美麗戰場》擔正做女主角，由16歲演到40歲，好考演技，不過觀眾對她的評價好壞參半。陳瀅可說是圈中高學歷藝人之一，母校英屬哥倫比亞大學為加拿大排名第3名的大學。

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演技評價好壞參半

陳瀅自小在加拿大溫哥華長大，她畢業於當地著名的英屬哥倫比亞大學（The University of British Columbia，簡稱UBC）工商管理學系。其後她回港發展演藝事業，曾擔任模特兒、拍電影，後來加入無綫拍劇，現時是TVB力捧的女演員之一。

她在新劇與蔣家旻、劉佩玥、陳曉華及朱晨麗等花旦合作，首次擔正做女一的她飾演身世坎坷的鍾家寶，演出年齡由16歲至40歲，橫跨逾20歲，有不少發揮的機會。《美麗戰場》監製兼導演葉念琛看好她有望奪視后，不過陳瀅覺得隨緣。可是有網民覺得劇情老土，陳瀅的演技亦受到質疑。有觀眾認為她演戲只會瞪大眼睛，演技未夠火喉，甚至指她未夠資格做女一。

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UBS全球排名第47名

陳瀅在加拿大成長及讀書，在當地著名學府英屬哥倫比亞大學畢業。據全球高等教育分析機構Quacquarelli Symonds（QS）公布最新2023年的世界大學排名，英屬哥倫比亞大學在加拿大排名第3名，全球排名第47名，電腦科學、醫藥等科目尤其著名。

位於溫哥華的UBC於1908年創校，是各界人才搖籃。該校曾出產8名諾貝爾獎得主、71名羅德學者等，而3名加拿大總理亦先後於UBC接受教育。UBC有「北美最美校園」的美譽，校內設有古花園建築及日式古典庭院，其中主旗杆旁邊的玫瑰花園吸引不少遊客慕名而來。

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至於加拿大排名第1位的是麥基爾大學（McGill University），全球排名第31位，以土木工程、機械工程聞名；第2位則是多倫多大學（University of Toronto），全球排名第34位，熱門學科包括金融、人文學科等。

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責任編輯︰駱秀玲

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