Dear Jane首度西九舉行戶外騷　四子透露：搖滾到你唔信

▲ Dear Jane西九開騷。

Dear Jane首次舉行戶外演唱會，今次名為《What’s Happening》，就是想直接了跟好久沒有出戶外玩的樂迷見面！日前四子為演唱會拍攝宣傳海報，用了很多時間化了一個前所未有的妝，將搖滾同感性放在一齊，帶出今次音樂會有以往樂迷極愛，亦有大家前所未見過的 Dear Jane！

因為今次音樂會將有一part非常非常搖滾的音樂部份，並言搖滾到你唔信，大家一定要入場！

為了化海報上的妝，Dear Jane當日化近三小時，四人異口同聲笑道真係未試過「今次個妝應該算係化得最Rock最爆嘅一次。」Nice平時好少畫眼線，所以今次幾唔習慣同有少少辛苦，Jackal化完妝望鏡見到自己個咀嚇了一跳，而Tim 就即場剃了半邊面鬍鬚，做半暗黑半企理效果，自己都覺得癲。

▲ 四子預告會十分rock。

Dear Jane一直希望可以擁有自己的戶外演唱會，今次終於能實現夢想，在「安盛 x 竹翠公園」場地舉行首次戶外演唱會，所以感到興奮萬分。

談到外國樂隊的演唱會騷，再激再勁的情節也出現過，Jackal說 : 「我見有啲戶外show試過掉大型嘅波波落去觀眾，『插水』跳落觀眾，假如可以，我好想試下，雖然疫情進入平台期，但都要謹守防疫規則，保持適當社交距離，插水我估要等下次，疫情過後先可以試。掉波波就會同演唱會監製同公司研究係咪可以發生，大家期待下！」

Tim : 「我見過外國騷台上表演者會用啲水槍對台下嘅觀眾，如果可以我想試吓用我枝咪變水槍咁樣『吱』大家！」

Howie : 「 我見過有啲樂團開show個結他真係會噴火㗎！如果我枝結他噴火，真係正呀。」Nice : 「噴火我都想睇下，或者演唱會入面可以放下煙花.....」最後四人異口同聲表示，「 What’s Happening？ 到時見！」

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