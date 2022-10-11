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【復常之路】梁栢賢：變異病毒廣泛傳播毒性趨轉弱　料當局今月仍宣布0+0檢疫安排

社會 12:26 2022/10/11

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(曾耀輝攝)

本港首次發現傳入變異病毒株XBB.1個案。行政長官李家超今日（11日）行會前表示，「0+3」檢疫安排實施帶來很多正面效果，但政府要視乎數字，穩打穩紥，按實際情況決定下一步措施。醫管局前行政總裁梁栢賢今日表示，病毒變異已成常態，變異病毒越廣泛傳播，毒性就會越趨轉弱，而且有高疫苗接種率和有效治療藥物是無須懼怕，估計當局今月仍會宣布推行0+0檢疫。

梁栢賢在社交平台重申指，能否放寬限制至0+0，本地及入境人士確診數目並非重要，最重要是分析個案的臨床情況，現時本地及入境確診者大都是無症狀或輕症，無需入院治療。最近社區核酸檢測地點增至80多個，因為0+0之後就會有大量入境人士需要檢測，為方便作為定點監察輸入病毒變異篩查，在0+0推行初期亦無可厚非，但並不需要長期運作。

除了數據以外，他估計政府亦都要考慮一籃子大環境因素才會作出決定，期待政府施政報告有好消息。

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責任編輯：余思嵐

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