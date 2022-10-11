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【靚太安樂窩】BB衫又多又亂又難執　跟收納師摺BB衫告別凌亂

休閒消費 21:00 2022/10/11

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阿橙教父母們如何摺BB衫，幾招收納好BB衣櫃！

BB衣物細細件，到底可以怎樣整齊地收納？今集《靚太安樂窩》邀請了收納師阿橙，教各位爸爸媽媽如何摺疊及收納BB衣物，告別凌亂的衣櫃，學懂「BB衫收納大法」，父母們就不用對著BB衣櫃「頭痕摷衫」了！

BB衣物摺法

  • 把BB衣服的總闊度分開三等份。（越玲瓏攝）
  • 在領口的位置，幻想有兩條線。（越玲瓏攝）
  • 把衣服摺向內面。（越玲瓏攝）
  • 衣服的尾端向上摺疊。（越玲瓏攝）
  • 其餘的位置可以摺疊或捲起來。（越玲瓏攝）
  • 其餘的位置可以摺疊或捲起來。（越玲瓏攝）
  • 其餘的位置可以摺疊或捲起來。（越玲瓏攝）
  • 把它收在「袋」中，令衣服變得「實正」。（越玲瓏攝）
  • 摺連身衣，要先將連身衣對摺。（越玲瓏攝）
  • 摺連身衣，要先將連身衣對摺。（越玲瓏攝）
  • 把衣袖摺向內面。（越玲瓏攝）
  • 摺成長方形便可。（越玲瓏攝）
  • （越玲瓏攝）
  • （越玲瓏攝）

1.先把BB衣服的總闊度分開三等份。

2.在領口的位置，幻想有兩條線 ，之後把衣服摺向內面。

3.在衣服的尾端向上摺疊，其餘的位置可以摺疊或捲起來，把它收在「袋」中，令衣服變得「實正」。

4. 如果摺BB的連身衣，要先將連身衣對摺，在把衣袖摺向內面，摺成長方形便可。

摺好的衣物可採用直立式的收納方法放在衣櫃裡。

斷捨離

阿橙指小朋友大得很快，父母要懂得斷捨離，轉贈衣物給其他人。（越玲瓏攝）

阿橙指「BB大得好快」，今年合適的衣服，下一年未必適合穿著，所以各位爸爸媽媽都要懂得「斷捨離」，不合適的衣服就轉贈予其他人，把祝福傳承下去，以免「塞爆」BB衣櫃。

如果想留起BB的衣服作紀念，父母們可以設置回憶盒保存「BB衫」，但要留意的是，保存的數量不可以太多，因為有紀念價值的東西只會不斷增加，如果發現回憶盒已經放不下其他的「紀念衫」，就要開始做篩選，以免「愈儲愈多」。

然而小朋友出世，不少父母會收到或購買一些尺碼較大的衣服，讓小朋友將來可以穿著。以免忘記尺碼較大的衣服存在，阿橙建議父母應寫下小朋友適合穿著的時期，提醒自己，避免成為「角落衣服」。定期替BB換季時，亦要多加留意已儲存的衣服，再作選擇，看看有沒有不適合或不合心意的衣物，可以再轉贈予其他人，減少浪費。

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責任編緝：蕭雅文

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