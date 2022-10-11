【聲夢傳奇2】任暟晴奪冠速錄歌追趕炎明熹　TVB力捧Jasmine目標奪新人獎

▲ Jasmine 人氣超勁。

今屆TVB選秀節目《聲夢傳奇2》最終由16歲的任暟晴（Jasmine）奪冠，令其人氣急升，不但社交網人數「暴風級」上升，由4月初賽時，其照片只得800個Likes，到決賽當晚的相片突然暴升超過8000個likes，足足上升近10倍，足見人氣一時無兩！

據知由於今屆學員人氣未及首屆的炎明熹、姚焯菲等，但TVB想盡辦法力谷，希望繼炎明熹後再捧出另一位新星。

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Jasmine極速錄歌追趕炎明熹

有「翻版全智賢」之稱的Jasmine便是無綫的首個目標，加上早前她勝出比賽後兩位總監陳奐仁及郭偉亮表明會為她度身訂造新歌，結果不足一星期便有喜訊。

日前他們上載與Jasmine於錄音室的合照，郭偉亮留言：「幫Jasmine錄佢人生第一首屬於佢自己嘅歌，好好記錄！好好記住！好好紀念！」又大讚對方第一次錄音完全不緊張 ，十分叻女。

陳奐仁則留言：「聲夢傳奇2嘅冠軍出道作品製作中，我最希望每一位學員都可以快啲有佢哋嘅第一首歌。」

其實去年炎明熹以大熱姿態勝出比賽後，事隔兩個月才推出首支個人單曲，如今Jasmine於賽後短短日子已走入錄音室錄歌，成為《聲夢》學員賽後最短日子出歌的學員，似乎分分鐘將會成為炎明熹的勁敵，更有很大機會成為各大音樂頒獎禮的新人王。

▲ Jasmine好叻女呀！

《聲夢傳奇2》音樂會擬加場

另外，《聲夢傳奇》第2季學員，將於下月1日於旺角麥花臣場館舉行畢業騷，23位學員聚首一堂演出 《聲夢傳奇2 – 「Prom Night」》音樂會。演出學員除冠亞季軍任暟晴、黃洛妍和趙紫諾外，還有女團XiX 、趙頌宜、趙小婷、文佐匡、陳晉軒、蕭呈謙、侯雋熙、劉詠彤、彭家賢、梁芷菁、陳昊廷、江廷慧、孫衣文、金永衡和李茵彤。

據知由於反應熱烈，有關方面有意加場。至於首屆學員同樣有騷開，將於12月初舉行一場音樂會，除了炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、詹天文、文凱婷、林君蓮及潘靜文外，王灝兒、吳若希、吳業坤等亦有份參與。

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