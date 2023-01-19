【嫁入豪門】中五畢業被太子爺愛上嫁入豪門 「灰姑娘」苦惱：爸媽當我係搖錢樹

▲ 港版灰姑娘對爸媽不停索要金錢感到苦惱。

羅師兄不時都為大家發放正能量，我認為這是我工作的使命之一。正所謂 「人生不如意事十常八九」，我們需要時刻保持正向思維，才有繼續追求更好生活的動力。

今天這個案例或許有點曲線印證這點，亦有機會不同人看出不同意思，但我仍覺得有值得一說之處。在文章開始前，想問大家一個問題: 「你認為能力重要還是運氣重要呢?」

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M太，年近40，鵝臉蛋有肉，額頭印堂均開揚，眉毛也清秀，顴鼻也相配略低，鼻形略成豬膽鼻，唇稍厚而形美，三停均等，身材豐滿。未看八字，一眼看去無可挑剔了，基本上際遇和運氣應該不錯。

她與一位朋友一同前來(她朋友是我老客戶)。M太告訴我，她十多歲從內地移民來港，家境並不寬裕，一家五口住在深水埗一帶劏房，身為家中長女，自少就要學業家務兩兼顧，課餘活動就是照顧妹弟。父親也是傳統重男輕女，因此對她也沒有多餘資源，學業成績也平平，中五畢業便投身社會工作。

羅比:「按你的八字來看，你梟印格身稍弱，官印齊，容易遇到好老公。只係梟印月柱為忌，學習上細個書緣麻麻，博學而不精。另外，同媽媽唔多投緣，更甚者，外家方面都有唔少責任放在你身上。」

M太: 「唉，呢個就是我感到煩惱的地方。我中五畢業後出來打工，做過Sales、侍應，亦做過辦公室助理。每份職業都遇到很好的上司，我的丈夫是我以前做助理時的公司太子。」

朋友: 「師傅，她真的是很幸運啊，我和她是中學同學，她讀書時，已經有一位讀名校的男朋友，而且英俊，我們(同學)當時非常羨慕她。沒想到她中學畢業後幾年便與現在的老公結婚，我記得起初見佢老公肥肥黑黑，說話又貼地，以為他們是同事，豈料是公司太子，而且是三代單傳，單計收租都夠幾家人食。有時我阿媽都話我讀書多都無用，揀老公咁鬼差。」

羅比:「關咩事呢?姻緣好大程度是上天注定，但是否幸福快樂，便視乎我們自己。」

M太:「呢方面我都認同我是有點幸運，我生了第一個仔，老爺就送個單位給我，早前生第二個仔，老公就正式接手他爸爸的公司。」朋友忍不住插嘴說是上市公司，這刻M太面上有點抱怨朋友的話太多。

羅比: 「以我經驗，好運大多數不會如此一面倒的，正如順的大運都未必會行足60年。好似你的八字，你和家人的關係，以及與小朋友的緣份相對要多加留意。」

M太: 「這點就是我今日來的目的，我阿媽同阿爸每次見我都是講錢，以前他們不是這樣的，現在我的妹妹和弟弟都長大了，就愈來愈過份，我感到被當搖錢樹的感覺。(M太不斷搖頭)。」

羅比:「這種印星當令而不能生日主的情況，我們叫母慈滅子格，一般可以想像成母親過份溺愛子女，令到子女失去自立生活的能力。但在我的睇法，這類八字我都撥入同父母緣薄，或者關係容易緊張之列，又或者因為家庭情況而缺乏管教。

M太: 「我估我屬於前者，我的弟妹應是屬於後者。因為自從我結婚後，家中很多時都是依賴我的經濟支持，而我老公亦相當愛屋及烏，或多或少都有份形成依家的情況。我想問我有什麼方法可以化解呢?」

羅比: 「第一，呢類格局一是用財制印，一是用比劫順印，我認為你的八字平衡上有機會受大運影響，所以兩者都有機會取用。所以一方面，自己要立場堅定，另一方面亦都要為自己打算一下，例如有自己名下的基金、物業資產等，不要什麼都以人行先。仲有，小朋友有機會好快出外讀書，未必成日見到面，多些享受一齊生活的時光，同時亦都多點言傳身教孝順的思想﹐相信他們都受到你不少的影響。」

M太: 「我簡直是愚孝，我老公亦很包容我，從來不會在我面前說我的家人壞話，外面就不知道啦……哈哈，有時我也不明白他為何對我這麼好，還說第一眼見到我就一見鍾情。」

羅師兄認為人與人之間，或者真係有宿世的債務或承諾要處理完成，不然很多事情你無法解釋。八字就是可以協助窺探箇中一二，像跟M太類似八字格局的女客人，在我的客戶中有不少。她們都有一個共同特徵，就是很有機會得到有錢、有的照顧，或是寵愛。當然，能否坐鎮正室之位，也要看格局的官星和日主的力量情況。但有一點可以肯定的是，運氣還算不錯的。

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