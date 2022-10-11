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【公屋難題】屯門菁田邨工人裝修單位期間猝死　網民憂即變凶宅︰戶主好難做

親子 13:19 2022/10/11

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屯門新公屋菁田邨一個單位內，早前有工人裝修期間猝死，引起網民討論是否即變凶宅。

屯門新落成的菁田邨一個公屋單位內，一名裝修工早前不幸猝死，引起大批網民熱議，討論公屋單位是否隨即變凶宅，戶主應否更換單位等，可是戶主入伙在即，事件實屬不幸，令戶主陷入兩難局面。

最新影片推介︰

據多家媒體報道，屯門菁田邨菁心樓一名64歲姓何的裝修男工人，於4日中午12時許，被發現倒卧地上昏迷不醒，救護員到場發現事主死亡，毋須送院。警方在死者身上未有發現傷痕，財物亦未有損失，不排除裝修工在前一日開工時，已病發暈倒。

有港媽嫌屋邨圍著墓地興建

翻查資料顯示，菁田邨位於屯門北，今年8月陸續入伙，鄰近青山醫院、私人住宅NOVO LAND、公屋欣田邨及和田邨，由輕鐵站步行前往約20分鐘，港鐵兆康站再遠一點。有獲派到該邨的港媽曾在網上大呻，該屋邨5座大廈包圍著墳墓興建，令她感到不舒服。

    點擊圖片放大
    +2

網民斥︰無人關心裝修工

工人在裝修期間猝死事件，引起大批網民在「香港公營房屋討論區」facebook群組及討論區熱議，很多人戥戶主倒霉，單位隨即變成凶宅，但有人卻質疑猝死是自然死，應不會納入凶宅之列，但戶主也恐怕會感到不安，提議戶主向房署查詢，能否換另一個單位。

有心水清網民卻看不過眼，批評眾人只關心單位會否變成凶宅，沒有人關心過裝修工。點擊圖片即睇網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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