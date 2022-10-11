【牙骹痛】女子擘大口咬超足料煎餅　翌日牙骹痛揭患下頜關節炎

▲ 女子擘大口咬超足料煎餅，翌日牙骹痛，揭患「下頜關節炎」。

能大口享受食物是福，不過進食時用力過猛，恐會傷及牙骹。内地一名女子就因進食超足料煎餅時咀嚼得太辛苦，導致牙骹痛，求醫後證實患顳下頜關節炎。

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綜合内地媒體報道，江蘇常州一名女子日前購買煎餅時，要求加入豐富配料。超足料的煎餅令她在咀嚼時感到非常費勁，但她仍堅持吃完。結果翌日，女子感到耳後關節疼痛，因難忍痛楚而到急症室求醫，被醫生診斷患上「顳下頜關節紊亂病」，即下頜關節炎。醫生表示，此症情況嚴重時，還會影響正常進食甚至說話；提醒市民在進食時要避免張口過大、用力過猛。

顎骨發出卡卡聲或已患病

TOPick訪問港大牙醫學院口腔頜面外科臨床助理教授李廸信醫生。醫生指出，牙骹痛源於肌肉或關節問題，前者多因肌肉勞損，如經常嘴嚼香口膠、魷魚絲或果仁等黏韌堅硬食物，或睡覺時有磨牙或咬緊牙關的習慣；後者則有機會是關節軟骨移位發炎導致「顳下頜關節綜合症」，其一般症狀乃說話、吞嚥、打呵欠時感覺牙骹痛，有時會聽到顎骨「卡卡」聲，牙骹不能順暢開合，痛楚可延伸至面部、頭、耳和牙齒等。

治療方案

除了處方消炎藥、物理治療、進食柔軟食物、使用咬合夾板（牙膠）減輕疼痛和改善張口度等保守治療，還有以俗稱「洗牙骹」的關節沖洗術，結合咬合夾板的綜合治療。方法是在顎關節放入兩枝針，灌入生理鹽水沖洗關節，把發炎物質和纖維組織沖走，減低關節負壓力；亦可注入透明質酸潤滑關節。經臨床研究發現，接受綜合治療的病人，在疼痛及張口度評估方面，都比接受保守治療的病人恢復度更佳。李廸信醫生對此表示，綜合治療能達致更迅速的臨床反應，將會是口腔頜面外科的發展趨勢。

此外，香港大學研究發現，顎骨不對稱或是顳顎關節症（俗稱「牙骹病」）的致病原因，患者會出現顳下頜關節盤移位、肌肉痛、關節痛等症狀。而針對此類痛症成因，正顎手術則能有效改善面部不均的牙骹病患者的病情及痛症。

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責任編輯：羅嘉欣