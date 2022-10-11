【矇混過關】海關偵破體內藏毒案　外籍男藏1.2公斤可卡因企圖過關

▲ 被捕男子共排出59粒共重1.2公斤懷疑可卡因，市值120萬元。（黃傑偉攝）

海關今日(11日)表示，海關昨日(10日)於香港國際機場偵破一宗體內藏毒案件，檢獲1.2公斤懷疑可卡因，拘捕一名43歲外籍男旅客。

海關毒品調查科機場調查科署理高級調查主任曾宥銓指，海關機場課人員，於本月9日透過風險評估抽查一名由埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴經泰國曼谷入境男旅客，旅客於醫院經醫生檢驗後證實體內藏有異物，海關人員隨即拘捕男旅客，並安排在醫院將體內異物排出。

直至今日(11日)早上，被捕男子共排出59粒共重1.2公斤懷疑可卡因，市值120萬元，海關指案件仍在調查中，被捕男子年齡43歲，近數年沒有入境記錄。

海關指，因近期香港防疫措施放寬，入境旅客有上升，不法集團趁機安排旅客販運毒品入境。海關強調會繼續透過風險評估，從源頭打擊，阻止毒品流入本港。

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記者：黃傑偉