  • 27°C
香港時間 : 20221011日 (週二) 13:30
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡熱話】樓主趁臨收舖進店買雪糕被鎖店內　貼文千個留言反批是阻人收工

社會 12:59 2022/10/11

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

(香港雪糕關注組fb)

有樓主表示，周日在旺角雪糕店臨關門前入內買雪糕，店員見狀即時衝去門口落閘，當他買完雪糕準備離開時，閘門已降得很低，其後表示「趕時間」才獲開閘放行。

有樓主周日（9日）在社交平台「香港雪糕關注組」發文，指當日晚上8時43分在旺角T.O.P.商場進入連鎖雪糕店購買雪糕，當時還有2名客人同時進入，店內2位女店員見狀即大為緊張，由於店舖營業至晚上9時，有店員即時去門口落閘。當樓主買完雪糕準備離開時，發現閘門已降下未能出入，女店員則着他等候一會，但他表示自己趕時間，店員才拿起鎖匙開閘讓他離開，其後一次過叫店內所有客人離開，包括還在進食雪糕的客人。

貼文引來千個留言。

其實你一早咁趕，三幾分鐘都等唔到，點解仲要去買雪糕

阻人收工

佢唔算趕收工啦，我果日去，無落閘，但已經洗左機，連買都買唔到

我有問過其他分店，佢哋話買雪糕就關鋪前15分鐘會收，因為仲要清潔洗嘢，所以要早啲。買蛋糕就直到關門都可以買

本網TOPick已就事件向涉事店舖查詢，正等候回覆。

【TOPick診症室】拆解徵狀「火燒心」或患胃酸倒流　嚴重患者或須接受手術治療

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐

網絡熱話 旺角 香港 雪糕

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【師生戀情】64歲大學院士開網上會議 年輕美女博士生突闖入鏡頭錫面珠
13:54 2022/10/10
【師生戀情】64歲大學院士開網上會議 年輕美女博士生突闖入鏡頭錫面珠
【珍惜生命】柴灣峰華邨秀峰樓6旬夫婦雙雙燒炭亡　兒子揭發報案惜返魂乏術
21:50 2022/10/10
【珍惜生命】柴灣峰華邨秀峰樓6旬夫婦雙雙燒炭亡　兒子揭發報案惜返魂乏術
【精神創傷】少女6年前歷IS恐襲　患創傷後遺症接受安樂死享年23歲
16:48 2022/10/10
【精神創傷】少女6年前歷IS恐襲　患創傷後遺症接受安樂死享年23歲