【網絡熱話】樓主趁臨收舖進店買雪糕被鎖店內　貼文千個留言反批是阻人收工

▲ (香港雪糕關注組fb)

有樓主表示，周日在旺角雪糕店臨關門前入內買雪糕，店員見狀即時衝去門口落閘，當他買完雪糕準備離開時，閘門已降得很低，其後表示「趕時間」才獲開閘放行。

有樓主周日（9日）在社交平台「香港雪糕關注組」發文，指當日晚上8時43分在旺角T.O.P.商場進入連鎖雪糕店購買雪糕，當時還有2名客人同時進入，店內2位女店員見狀即大為緊張，由於店舖營業至晚上9時，有店員即時去門口落閘。當樓主買完雪糕準備離開時，發現閘門已降下未能出入，女店員則着他等候一會，但他表示自己趕時間，店員才拿起鎖匙開閘讓他離開，其後一次過叫店內所有客人離開，包括還在進食雪糕的客人。

貼文引來千個留言。

其實你一早咁趕，三幾分鐘都等唔到，點解仲要去買雪糕

阻人收工

佢唔算趕收工啦，我果日去，無落閘，但已經洗左機，連買都買唔到

我有問過其他分店，佢哋話買雪糕就關鋪前15分鐘會收，因為仲要清潔洗嘢，所以要早啲。買蛋糕就直到關門都可以買

本網TOPick已就事件向涉事店舖查詢，正等候回覆。

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記者：余思嵐