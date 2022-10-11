【TOPick新聞主辦】第三屆《全港小學生中文作文大賽》頒獎典禮精彩回顧及得獎作品展示

▲ 第三屆《全港小學生中文作文大賽》頒獎典禮大合照。

由《香港經濟日報》TOPick新聞主辦，第三屆《全港小學生中文作文大賽》頒獎典禮已於10月8日假保良局黃永樹小學盛大舉行。

▲ 第三屆《全港小學生中文作文大賽》頒獎典禮大合照。

為促進本港學生中文學術水平及創新思維，TOPick新聞已連續3年舉辦《全港小學生中文作文大賽》。3年間活動深受本港學生、學校及家長歡迎，共有8000名學生參加，參與學校數目多達500間。

▲ 《香港經濟日報》執行總編輯區達明先生(最左)、學博教育聯合創辦人兼英文導師Spencer Sir(左二)、香港浸會大學中文系講師蕭欣浩博士(右)擔任評審或頒獎典禮主禮嘉賓。

今屆賽事反應熱烈，吸引逾1700份作品，並由香港浸會大學中文系講師蕭欣浩博士、中文教育專家張欣欣老師、學博教育聯合創辦人兼英文導師Spencer Sir及《香港經濟日報》執行總編輯區達明先生擔任評審或頒獎典禮主禮嘉賓。

賽事以《向全港抗疫英雄致敬》為題，希望藉著比賽，讓參加者向疫情下默默緊守岡位、齊心抗疫的英雄致謝，學會善待他人及感恩行善。最終從小三、小四、小五、小六各組別選出冠軍、2名亞軍、2名季軍、10個優異作品，另設最踴躍參與學校獎10名。

評審均認為本屆入圍作品水平很高，同學能貼近時事，亦能從生活引發深入反思。作品大多文情並茂，優秀的作品更能見人之所未見，情感真摯。

一齊重溫當日頒獎典禮花絮：

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得獎佳作共賞：

<小六>

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<小五>

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<小四>

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<小三>

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