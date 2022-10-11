【大胃王變樣】日本美女大胃王疑大走樣　全臉浮腫發脹網民憂心健康

▲ 37歲日本美女大胃王木下佑香，被網民質疑大走樣。

37歲日本美女大胃王木下佑香，自2009年參加大胃王節目出道，因甜美外型加上驚人食量，迅速走紅，其開設的YouTube頻道訂閱人數更高達540萬。但近日有網民留意到，木下佑香最近的樣子有異於往常，臉孔浮腫發脹之外，五官也跟以往看起來不太一樣，意外引發網上熱烈議論，憂心她的健康狀況是否出問題。

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最近有網民分別在網上論壇PTT和Dcard發文，指出現年37歲的日本大胃王木下佑香外貌及身材出現大變化，懷疑她是否生病或整容：

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不少網民對木下的變化深感訝異：「你確定是同一個人」、「怎麼跟我印象中長的不一樣」；也有網民揣測木下經歷大轉變的原因：「吃這麼不健康，當然老很快」、「是被甩後自暴自棄嗎？」、「催吐這玩意，看牙齒最準，因為牙齒其實不可逆，被胃酸腐蝕的部分沒了就沒了」；但亦有人為木下的變化平反：「你要不要看身邊37歲女生都長如何，這根本就正常而已好嗎？」

其實木下曾在9月11日YouTube直播期間，表示覺得自己嚴重老化，因此去尋求抽脂專家進行醫美，把下巴及大腿的脂肪填充至額頭和嘴唇，而她其後也有分享復元期過程，從10月時公開的影片可見，她的臉部仍帶有浮腫。

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責任編輯：羅嘉欣