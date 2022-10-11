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【她和她的戀愛小動作】獻螢幕初吻驚動岑珈其老婆　林千渟拍親熱戲碼堅拒全裸

娛樂 13:04 2022/10/11

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本地原創劇《#她和她的戀愛小動作》，由陳毅燊（ANSONBEAN）、吳家忻（Kayan9896）、林千渟及岑珈其等演出，上周五（7日）在「黃Viu」強勢開播。其中與珈其搭檔飾演小情侶的千渟被奪走螢幕初吻，至於珈其礙於人夫身份，在拍攝親熱戲時高呼尷尬，更要提前向老婆大人「利益申報」！

千渟及珈其今次在劇集《#她和她的戀愛小動作》首度合作，原定借位拍攝的親吻情節，經導演研究後，為了推進劇情而決定臨時變成真咀戲。本以為要獻出螢幕初吻的千渟表現緊張，怎料最終卻是珈其「壓力山大」！

【#她和她的戀愛小動作】吳家忻奪ANSONBEAN熒幕初吻 　不怕男友Locker睇首映呷醋 

珈其表示：「真係有少少尷尬，我之前同灰熊男同男錫就無所謂，但千渟太靚女，我真係好緊張。好彩我哋本身都認識對方，變相唔使花時間培養感覺，如果係唔識嘅話應該會仲尷尬。」

【#她和她的戀愛小動作】ANSONBEAN成趣事擔當　吳家忻林千渟一拍即合

提到千渟臨場表現淡定，她笑言：「通常對手緊張，自己就會淡定啲，不過我哋都好快拍完，用咗2､3個Take就搞掂！」

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人夫拍咀戲勁尷尬

「愛妻號」珈其得知有親熱鏡頭後，第一時間向老婆備案，幸好太太本身也認識千渟，獲准開綠燈！他說：「如果唔備案真係唔使旨意拍，不過老婆好好，知道呢啲係演員需要，我都會同自己講呢個係劇情需要，係演戲啫，唔諗其他嘢。」

【她和她的戀愛小動作】ANSONBEAN吳家忻林千渟首度合作　男神女神擦出愛火花

問到他們對於親熱戲的最大尺度，千渟坦言為了戲劇效果，不介意與男演員有親密行為，但堅拒全裸演出。相反，珈其表示寧願行「股」惑，也不想有太親熱的戲碼：「露屁股我都OK呀，因為之前拍另一套戲都露過。不過講到親熱戲，結婚後最大尺度只可以錫錫，太親密未必會做。」

ANSONBEAN狂隊提子汁

至於同場另一對小情侶ANSONBEAN與吳家忻也是首次合作，飾演野蠻女友的Kayan笑言演活角色：「我個人本身都幾野蠻，所以做返自己就得。」在劇中飾演順得男友的ANSONBEAN則有向身邊朋友偷師，不過在現場拍攝難免仍會緊張：「今日飲咗好多支提子汁，好似好多糖衝落個腦到咁，依家好頭暈，所以係好緊張，係咁爆肚。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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