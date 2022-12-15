【不育危機】夫婦結婚4年無子　醫生解構男女常見不育成因及療法

▲ 夫婦結婚4年無子，醫生解構不育原因與療法。

據統計，每6對夫婦，便有1對有不育情形，全球約有15%夫婦面臨此煩惱。為了讓大眾更了解不育，TOPick診症室邀請了香港中文大學醫學院婦產科學系副教授鍾佩樺醫生接受訪問，講解常見不育原因 、求助個案、普遍療法及當中風險。而鍾醫生亦分享，有夫婦已婚數年，均未能成功受孕，最終要倚靠輔助生育技術，才能解決問題。

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不育原因

鍾佩樺醫生表示不育原因可以很多，4成可能是女方，4成亦可能是男方，剩下的2成則可能是夫妻性行為不協調或成因不明而導致。就女性而言，過了35歲後，卵子數量會減少之餘，質量亦會較差，因此不育風險會較高。此外，卵巢衰退、輸卵管塞、良性婦科病，例如纖維瘤，瘜肉，或子宮內膜異位等，亦是女性常見不育原因。至於男性方面，精子活躍度及數量、形態、輸精管情況，亦會影響生育能力。

不育個案

鍾醫生分享，曾遇見一對夫婦求助，指雙方結婚3至4年，曾經做了一系列不育檢查，皆顯示雙方身體生理一切正常，卻一直未能成功懷孕。後來向他們仔細詢問生活作息情況，才得知太太需要輪班工作，雙方見面時間亦少，丈夫亦很難配合太太於排卵期間行房。在這情況下，她遂建議以風險較低，較少侵入性的「宮腔內人工受精」（英文為intra-uterine insemination，簡稱 IUI），作為治療方案，太太最終成功在2個月內受孕。

IUI過程

鍾醫生解釋，指 IUI其實是輔助生育技術之中最簡單的生育療程，過程十分簡單，一般配合太太排卵時間，再將丈夫精液處理，然後直接注射入宮腔內。至於太太的排卵期可以是自然性，亦可以是人工性的週期，透過超聲波得知卵泡成熟，便會安排女方打排卵針，於24至36小時內將已處理濃縮的精液通過一條喉管，注入宮腔內，整個過程需時約1個月便能完成。

IUI與IVF分別

鍾醫生指，目前生育技術主要分開2類，相對簡單的有IUI，較複雜的有「試管嬰兒」（簡稱IVF）。兩者主要分別，在於前者在整個過程中，女方所承受風險會較低。相反，試管嬰兒則較複雜，因程序較多，入侵性亦較高，女方除了要打多些針之外，卵子成熟時亦需要做一個手術，將受刺激的卵子抽取出來，再於實驗室內與丈夫的精子結合，然後將已結合的胚胎直接放置宮腔內，讓女方受孕。

▲ 中大婦產科學系副教授鍾佩樺

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責任編輯：容惠玲