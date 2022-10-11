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【夫妻相處】杜燕歌為太太放棄澳洲生意回港　與韓馬利結婚33年靠4招維繫幸福婚姻

親子 13:30 2022/10/11

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杜燕歌韓馬利結婚33年恩愛如昔。

TVB劇集《美麗戰場》正在播出，老戲骨杜燕歌在劇中飾演楊卓娜丈夫「鍾勝」，劇中講述杜燕歌對亡妻及第二任妻子楊卓娜都一往情深，楊卓娜與妻爭執之下突然心臟病發逝世，現實中杜燕歌同樣是愛妻號，與太太韓馬利在1989年於澳洲結婚，至今婚後33年依然恩愛如昔，原來當中就是靠4招維繫恩愛感情！

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這4招就是「甜甜酸，苦苦辣，遷遷就，忍忍讓」，杜燕歌還將它手寫出來掛在客廳，時刻提醒自己！夫妻間難免有磨擦，相處得久，甜酸苦辣樣樣齊，不過其實最重要是互相忍讓和遷就！

除了這樣，杜燕歌也陪伴了韓馬利渡過很多難關，也為她放棄了在澳洲的生意回港。當年杜燕歌與韓馬利在「藝人之家」認識，墮入愛河後，兩人婚後定居澳洲坎培拉，早前兩人分別接受「香港演藝人協會」訪問，杜燕歌笑言是被韓馬利「倒追」，「晚晚都傾長途電話，一傾就一個鐘」當年長途電話費好貴，杜燕歌就叫她買張機票到澳洲，見面後相處愉快，就決定結婚。

當時杜燕歌在澳洲坎培拉生活，在當地開餐館生意非常好，婚後韓馬利只是每天等老公回家，感到非常孤單，所以向杜燕歌提議返香港，杜燕歌就賣車、賣樓、結束生意陪韓馬利回港，而杜燕歌也尊重韓馬利不生育，雖然兩人膝下無兒，但仍然非常幸福快樂。

杜燕歌甘願為韓馬利放棄一切。

韓馬利歷兩段婚姻

在遇上杜燕歌之前，韓馬利曾歷2段失敗婚姻，曾因失婚患焦慮症，甚至曾為前夫服藥自盡試圖了結生命，但自從遇上杜燕歌後就對愛情、婚姻重拾信心。2019年，韓馬利患上了腦膜炎，杜燕歌每日為妻子親自到街市挑選最好的食材，再為對方親手煮3餐，不離不棄、無微不至地照顧妻子。

轉型幕前發展

本身是配音員的杜燕歌因為健康問題而轉職演員，由於配音需要長時間坐著，椎間盤突出壓著神經線令全身動彈不能，聲帶亦因過度勞損導致血管瘤滋，試過在工作期間噴血，需要送院接受治療。其後，杜燕歌在新加坡登台時認識了首任太太，之後在香港結婚，並移民澳洲，不過最終離婚收場。

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記者:陳麗薇

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