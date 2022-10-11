  • 28°C
香港時間 : 20221011日 (週二) 15:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本自由行】2022年日本都道府縣魅力度排名　第一名14度奪冠東京大阪三甲不入

休閒消費 13:29 2022/10/11

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

2022年日本都道府縣魅力度排名出爐。

日本早前宣佈恢復自由行，相信大家都已準備好「返鄉下」。在計劃回鄉前，大家不妨參考日本民間智庫「品牌綜合研究所」最新公佈的都道府縣魅力排行榜，好好安排行程到連續14年奪冠的北海道走一趟。即睇最新排名!

最新影片推介

日本民間智庫「品牌綜合研究所」自2006年開始就進行縣級調查，至今已進行第17次。而是次調查是在6月22日至7月4日於網上進行，調查人員平均按性別、年齡組別及地區收集20至70歲消費者的意見，一共收到34,768份有效回覆。這排名是日本最大的消費者調查，來自全國3萬名受訪者對全國1,000個市町村及47個都道府縣的吸引力、認可度和形象等89個項目評估，可以說是公信力十足。

在日本民間智庫「品牌綜合研究所」公布的2022年日本都道府縣魅力度排名中，第一名是連續14奪冠的北海道，第二名是京都府，第三名是沖繩縣，第四名是東京府，第五名則是大阪府，而最後一名是佐賀縣。

在市區町村級別方面，榜首是北海道札幌市，第二名是京都府京都市，而第三名是北海道函館市。

最新魅力度排名榜

排名 地方
1 北海道
2 京都府
3 沖繩縣
4 東京府
5 大阪府
6 神奈川縣
7 福岡縣
8 奈良縣
9 長崎縣
10 石川縣

北海道

在夏季，可以到富良野市欣賞薰衣草。(圖片來源:日本國家旅遊局)

作為最廣受歡迎的旅遊熱點，北海道全年都有各種豐富資源，一年四季都十分適合去旅遊及自駕遊。夏天最適合探索翠綠山丘和國家公園，欣賞野生動物和鳥類棲息。而冬天可以享受度假村的世界級滑雪場及冬季運動，更可參加札幌雪祭。

京都府

清水寺。(圖片來源:日本觀光局)

想體驗日本傳統文化的話，必須到京都市，當中的清水寺、金閣寺及嵐山竹林都是熱門觀光景點。大家亦可下榻傳統日式旅館，一邊泡著溫泉，一邊感受櫻花和秋葉帶來的季節變化。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

沖繩縣

大家可在沖繩好好享受渡假氣氛。(圖片來源: ANA網頁)

位於日本最南端，由多個島嶼組成的島鏈。擁有獨特的亞熱帶氣候，一年四季都十分適合去旅遊。大家可以參觀海灘和海岸線，欣賞珊瑚叢和海底生物，體驗海島風情。

東京府

東京塔。(圖片來源:日本觀光局)

文化超級融匯地，有原宿的時尚氣息、機器人餐廳、女僕Café及動漫粉絲（御宅族）等，同時匯集全國美食、先進科技、世界級美術館與博物館及多元化的夜生活，加上四季分明，成為港人最愛遊日勝地。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

大阪府

道頓堀橋。(圖片來源:日本觀光局)

除了美食、購物及現代景點外，大阪更保留歷史文化，當中最有名的就是探尋日本歷史理想之地的大阪城。而4 月賞櫻季，櫻花盛開，氣候宜人，讓人流連忘返。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧

相關文章

【日本網購】日圓創24年新低跌至5.6算　一文看清8大日本網購平台
16:55 2022/09/02
【日本網購】日圓創24年新低跌至5.6算　一文看清8大日本網購平台
【日本旅遊】福岡機場兩分鐘車程THE OUTLETS北九州　平掃名牌+玩全球最大夾公仔機【內附連結】
12:55 2022/10/05
【日本旅遊】福岡機場兩分鐘車程THE OUTLETS北九州　平掃名牌+玩全球最大夾公仔機【內附連結】
【手袋投資】10大名牌手袋最保值顏色排行榜　第一位二手市場回報率近7 成
19:18 2022/10/07
【手袋投資】10大名牌手袋最保值顏色排行榜　第一位二手市場回報率近7 成

你可能感興趣

【日本網購】日圓創24年新低跌至5.6算　一文看清8大日本網購平台
16:55 2022/09/02
【日本網購】日圓創24年新低跌至5.6算　一文看清8大日本網購平台
【日本旅遊】福岡機場兩分鐘車程THE OUTLETS北九州　平掃名牌+玩全球最大夾公仔機【內附連結】
12:55 2022/10/05
【日本旅遊】福岡機場兩分鐘車程THE OUTLETS北九州　平掃名牌+玩全球最大夾公仔機【內附連結】
【手袋投資】10大名牌手袋最保值顏色排行榜　第一位二手市場回報率近7 成
19:18 2022/10/07
【手袋投資】10大名牌手袋最保值顏色排行榜　第一位二手市場回報率近7 成
消費種類 公園 時尚 海灘 歷史文化 自由行 美食 長崎 福岡 奈良

最高瀏覽

【師生戀情】64歲大學院士開網上會議 年輕美女博士生突闖入鏡頭錫面珠
13:54 2022/10/10
【師生戀情】64歲大學院士開網上會議 年輕美女博士生突闖入鏡頭錫面珠
【珍惜生命】柴灣峰華邨秀峰樓6旬夫婦雙雙燒炭亡　兒子揭發報案惜返魂乏術
21:50 2022/10/10
【珍惜生命】柴灣峰華邨秀峰樓6旬夫婦雙雙燒炭亡　兒子揭發報案惜返魂乏術
【精神創傷】少女6年前歷IS恐襲　患創傷後遺症接受安樂死享年23歲
16:48 2022/10/10
【精神創傷】少女6年前歷IS恐襲　患創傷後遺症接受安樂死享年23歲