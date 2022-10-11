【日本自由行】2022年日本都道府縣魅力度排名　第一名14度奪冠東京大阪三甲不入

▲ 2022年日本都道府縣魅力度排名出爐。

日本早前宣佈恢復自由行，相信大家都已準備好「返鄉下」。在計劃回鄉前，大家不妨參考日本民間智庫「品牌綜合研究所」最新公佈的都道府縣魅力排行榜，好好安排行程到連續14年奪冠的北海道走一趟。即睇最新排名!

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日本民間智庫「品牌綜合研究所」自2006年開始就進行縣級調查，至今已進行第17次。而是次調查是在6月22日至7月4日於網上進行，調查人員平均按性別、年齡組別及地區收集20至70歲消費者的意見，一共收到34,768份有效回覆。這排名是日本最大的消費者調查，來自全國3萬名受訪者對全國1,000個市町村及47個都道府縣的吸引力、認可度和形象等89個項目評估，可以說是公信力十足。

在日本民間智庫「品牌綜合研究所」公布的2022年日本都道府縣魅力度排名中，第一名是連續14奪冠的北海道，第二名是京都府，第三名是沖繩縣，第四名是東京府，第五名則是大阪府，而最後一名是佐賀縣。

在市區町村級別方面，榜首是北海道札幌市，第二名是京都府京都市，而第三名是北海道函館市。

最新魅力度排名榜

排名 地方 1 北海道 2 京都府 3 沖繩縣 4 東京府 5 大阪府 6 神奈川縣 7 福岡縣 8 奈良縣 9 長崎縣 10 石川縣

北海道

▲ 在夏季，可以到富良野市欣賞薰衣草。(圖片來源:日本國家旅遊局)

作為最廣受歡迎的旅遊熱點，北海道全年都有各種豐富資源，一年四季都十分適合去旅遊及自駕遊。夏天最適合探索翠綠山丘和國家公園，欣賞野生動物和鳥類棲息。而冬天可以享受度假村的世界級滑雪場及冬季運動，更可參加札幌雪祭。

京都府

▲ 清水寺。(圖片來源:日本觀光局)

想體驗日本傳統文化的話，必須到京都市，當中的清水寺、金閣寺及嵐山竹林都是熱門觀光景點。大家亦可下榻傳統日式旅館，一邊泡著溫泉，一邊感受櫻花和秋葉帶來的季節變化。

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沖繩縣

▲ 大家可在沖繩好好享受渡假氣氛。(圖片來源: ANA網頁)

位於日本最南端，由多個島嶼組成的島鏈。擁有獨特的亞熱帶氣候，一年四季都十分適合去旅遊。大家可以參觀海灘和海岸線，欣賞珊瑚叢和海底生物，體驗海島風情。

東京府

▲ 東京塔。(圖片來源:日本觀光局)

文化超級融匯地，有原宿的時尚氣息、機器人餐廳、女僕Café及動漫粉絲（御宅族）等，同時匯集全國美食、先進科技、世界級美術館與博物館及多元化的夜生活，加上四季分明，成為港人最愛遊日勝地。

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大阪府

▲ 道頓堀橋。(圖片來源:日本觀光局)

除了美食、購物及現代景點外，大阪更保留歷史文化，當中最有名的就是探尋日本歷史理想之地的大阪城。而4 月賞櫻季，櫻花盛開，氣候宜人，讓人流連忘返。

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責任編緝：張懿慧