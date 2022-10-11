【美麗戰場】「三太」樊亦敏登場演港姐保母　僅5分鐘盡演超搶鏡

▲ 「三太」樊亦敏昨晚客串台慶劇《美麗戰場》。

TVB台慶劇《美麗戰場》剛播出一個星期，劇情激烈夠juicy！

昨晚（10月10日）的《美麗戰場》第6集講到阿寶（陳瀅飾）懷疑父親心臟病與繼母芳姨（楊卓娜飾）、繼妹琪琪（蔣家旻飾）及突然冒出的「表舅父」奸夫周創發（吳家樂飾）有關，認為有份害死父親，繼而與三人爭執。

之後鏡頭插回現代的畫面，阿寶擔任香港小姐競選評判，由昔日懦弱的少女搖身一變成當紅明星鍾家寶，在電視城後台撞回當年選美的港姐保母Cat姐（樊亦敏飾）。

當時Cat姐正向一班佳麗訓話，阿寶不但為走失佳麗解圍，更指當年亦被Cat姐「教導」不少，話中帶刺。最後Cat姐使出完美公關技巧，向阿寶集郵打圓場。

雖然樊亦敏出場只有短短5分鐘，但八婆演技加上寸嘴對白已夠搶鏡，演出獲網民大讚有層次感，與《愛．回家之開心速遞》的龍家「三太」不同。

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港姐出身

樊亦敏不單只八婆演技夠搶眼，連其凍齡外貌也獲網民大讚。其實早前在紅館舉行的《香港小姐競選2022》，成功減掉40磅的樊亦敏狀態大勇，於一眾歷屆港姐成功搶鏡，更獲網民讚靚過港姐三甲：「TVB應該頒你一個后冠啊！」

當年她於1991年參加港姐並奪得最上鏡小姐，雖然落敗三甲，但憑住美貌獲得TVB賞識成為旗下藝員。不久因患上免疫系統疾病而脫髮，1996年約滿TVB離巢北上發展。

樊亦敏在內地發展星途不俗，2000年憑電視劇《楊總正傳》出色演出獲得北京電視週刊電視獎最受歡迎女主角及國家廣播電影電視總局飛天獎三等女主角獎，演技備受肯定。

▲ 1991年參加香港小姐奪得「最上鏡小姐」獎。

百病纏身阻演藝發展

正值衝刺時期，她再次因相關病情返回香港就醫。2007年曾簽約亞視兩年，直到2012年再次重返TVB至今。2017年加入《愛．回家之開心速遞》大家庭，演活龍家「三姨太」一角，人氣升急。

樊亦敏除了因壓力致免疫系統出問題，她亦飽受哮喘病、低血糖及水腫困擾，近幾年更患上杏仁過敏症，百病纏身，導致肥腫難分，體重高峰達71kg（約156磅）。為了健康，她改善飲食習慣兼配合營養師餐單，漸漸減磅成功至53kg（116磅），回復昔日美態。

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