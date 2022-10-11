【非禮罪成】涉港鐵站4度非禮女生　74歲中醫罪成還押候判

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74歲男中醫涉於荔枝角港鐵站月台上撫摸15歲女生大腿，再跟隨女生上車，三度撫摸她的大腿。女學生忍無可忍下質問中醫「摸夠未」，及後由1名女士協助報警。涉案中醫否認1項非禮罪，今（11日）於西九龍裁判法院被裁定罪成。裁判官斥被告練平衡力一說不合情理，被告在事主特意避開他後仍跟隨，再兩度掃事主大腿，裁定被告有猥褻意圖，還押至10月25日判刑，以候被告背景及心理報告。

被告曾韶光（74歲，中醫），被控1項猥褻侵犯罪。控罪指，被告於2021年11月25日，在九龍港鐵1輛由荔枝角站往深水埗站行駛的車廂內，猥褻侵犯15歲女童X。

裁判官裁決時覆述案情指，X在荔枝角站月台候車時感到左邊大腿被觸碰，轉身看見被告在身後。其後在車廂內，X再次感到有人觸碰其大腿，當時除被告外，亦有數名女子在X身後。

就X的證供，裁判官認為X供稱首兩次觸碰中，沒有目睹被告觸摸她，加上不肯定被告是否故意觸碰，故沒有揚聲，可見X實話實說，沒有為求令被告入罪而隱瞞對被告有利的事實。至於辯方指X形容被摸的位置有分歧，裁判官認為案發時間短，加上X並非成年人，出現少許分歧可以接受，接納X為誠實可靠證人。

至於被告供詞，裁判官則認為有多處不合理和自相矛盾。被告供稱因為疫情肆虐而不想握扶手，當列車到站時一度失平衝撞到老翁。裁判官質疑被告經常乘搭港鐵，若每個站都會站不穩而撞到別人，所帶來的衞生風險比握扶手更高，質疑被告為何不嘗試用紙巾包住扶手，又斥被告稱想練平衡力的說法不合理。

裁判官指，X經歷兩次觸碰後特別留意被告，走到車廂其他位置試圖避開被告，但被告卻跟隨X移動，X目睹被告其後兩度由上至下掃其大腿。裁判官指當時車廂並不擠迫，被告毋須躲避他人，拒絕接納被告因失平衡意外摸到X，裁定被告有猥褻意圖，罪名成立。

庭上透露被告在2012年有類同案底，該案涉及違反誠信，被判監9個月。辯方求情指，被告在內地修讀中醫，其後來港執業。被告有數項包括腦部針灸儀的專利，願意捐贈專利予政府。其妻於求情信稱曾生腫瘤，經被告針灸治療後，現已可正常生活。

裁判官聽畢求情押後判刑至10月25日，其間為被告索取背景及心理報告，被告須還押。

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記者：陳曉欣