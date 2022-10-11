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【婆媳難題】新婚人妻被責怪消費券不買補品　奶奶嫌無仔生︰點解個仔要娶你

育兒經 13:50 2022/10/11

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有位新婚人妻被奶奶嫌無仔生，在網上大呻無奈。

老人家想抱孫，但生仔始終是兩夫婦的事。有人妻大呻被奶奶嫌棄無仔生，奶奶明言羨慕親戚一索得男，責怪新抱的消費券只用來買衫及化妝品，如果聽她說用來買補品可能一早有仔生了，人妻大感委屈大呻︰「你估生仔好似生暗瘡咁易咩？」

奶奶嫌棄新抱無仔生

近日有名新婚不到一年的人妻在「香港討論區」發帖，標題為「奶奶比說話我聽話我生唔到仔」，該人妻表示跟老公計劃買樓，想有小朋友，但不是現時，加上新婚想享受多少少二人世界，直言「邊有咁多時間同錢生仔」。

最新影片︰

人妻大呻奶奶俾說話她聽，指責生不到仔，尤其當老公的姨媽新抱有了第二胎，而生第一個是仔，奶奶羨慕別人一索得男，見別人快要又抱孫，就開始給壓力，說話亦很刺耳。人妻表示，

話我生唔到仔，都唔知點解佢個仔要同我結婚。愈講愈難聽，話人哋就可以生到唔想生，你就想生都冇得生……

斥責不用消費券買補品

另外，奶奶更無理取鬧，斥責事主不將消費券去買補品予自己及丈夫補身，為生仔養好身體，罵她只用消費券買衫和化妝品。事主轉述奶奶的話︰

買少啲扮靚嘢，聽我話買食補品嘅話可能一早有咗啦！

身為新抱未有反駁奶奶，事主只是向網民訴苦，生育懷孕的事不只在女性身上，更何況她新婚近一年而已，兩公婆其實也有自己的計劃。她在網上圍爐，反諷奶奶，

唉，你估生仔好似生暗瘡咁易咩？勤力啲食多啲熱氣嘢就生得出……

網民建議多溝通

網民指婆媳關係如同世紀大難題，斥奶奶的說話過分，「講到咁易生到，叫你奶奶依家生多個仔囉」，另有網民建議不如嘗試多溝通，「上一代希望抱孫係理解，但亦可以解釋一下自己的家庭計劃」、「問你奶奶生咗出嚟係咪佢幫手湊」等。更多網民留言見下圖︰

    點擊圖片放大
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事主在留言補充，老公對她好好，有時也會圍護她。「老公有時都會話返我奶奶叫佢唔好再係咁同我講嘢」，不過奶奶經常趁兒子不在就欺負事主，包括2人獨處時及或私下傳訊息斥責。

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責任編輯︰王明芳

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