【婆媳難題】新婚人妻被責怪消費券不買補品　奶奶嫌無仔生︰點解個仔要娶你

▲ 有位新婚人妻被奶奶嫌無仔生，在網上大呻無奈。

老人家想抱孫，但生仔始終是兩夫婦的事。有人妻大呻被奶奶嫌棄無仔生，奶奶明言羨慕親戚一索得男，責怪新抱的消費券只用來買衫及化妝品，如果聽她說用來買補品可能一早有仔生了，人妻大感委屈大呻︰「你估生仔好似生暗瘡咁易咩？」

奶奶嫌棄新抱無仔生

近日有名新婚不到一年的人妻在「香港討論區」發帖，標題為「奶奶比說話我聽話我生唔到仔」，該人妻表示跟老公計劃買樓，想有小朋友，但不是現時，加上新婚想享受多少少二人世界，直言「邊有咁多時間同錢生仔」。

最新影片︰

人妻大呻奶奶俾說話她聽，指責生不到仔，尤其當老公的姨媽新抱有了第二胎，而生第一個是仔，奶奶羨慕別人一索得男，見別人快要又抱孫，就開始給壓力，說話亦很刺耳。人妻表示，

話我生唔到仔，都唔知點解佢個仔要同我結婚。愈講愈難聽，話人哋就可以生到唔想生，你就想生都冇得生……

斥責不用消費券買補品

另外，奶奶更無理取鬧，斥責事主不將消費券去買補品予自己及丈夫補身，為生仔養好身體，罵她只用消費券買衫和化妝品。事主轉述奶奶的話︰

買少啲扮靚嘢，聽我話買食補品嘅話可能一早有咗啦！

身為新抱未有反駁奶奶，事主只是向網民訴苦，生育懷孕的事不只在女性身上，更何況她新婚近一年而已，兩公婆其實也有自己的計劃。她在網上圍爐，反諷奶奶，

唉，你估生仔好似生暗瘡咁易咩？勤力啲食多啲熱氣嘢就生得出……

網民建議多溝通

網民指婆媳關係如同世紀大難題，斥奶奶的說話過分，「講到咁易生到，叫你奶奶依家生多個仔囉」，另有網民建議不如嘗試多溝通，「上一代希望抱孫係理解，但亦可以解釋一下自己的家庭計劃」、「問你奶奶生咗出嚟係咪佢幫手湊」等。更多網民留言見下圖︰

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

事主在留言補充，老公對她好好，有時也會圍護她。「老公有時都會話返我奶奶叫佢唔好再係咁同我講嘢」，不過奶奶經常趁兒子不在就欺負事主，包括2人獨處時及或私下傳訊息斥責。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳