【KO脂肪肝】男子不煙不酒生活規律仍患脂肪肝　靠一招逆轉重拾健康

▲ 不少都市人都患有脂肪肝。

外賣愈來愈方便，很多人都會用來解決一日三餐。台灣一名37歲男子不煙不酒，生活規律，卻在身體檢查後發現很多指數不達標，還患上高血壓。經診斷罹患脂肪肝，最終靠積極做運動和飲食，改善身體情況。

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台灣一名男子不煙不酒，每天10點便會上床休息。可是在身體檢查後發現，他不但有高血壓，還有很多指數也未如理想，如他的總膽固醇達278（正常值：130-200mg/dl）、三酸甘油脂近400（正常值：150-199mg/dl）等，經診斷後證實他患上脂肪肝。

後來男子積極參加各種體重管理課程、控制熱量攝取，以及服食藥物減低食慾。經半年努力下，成功由100公斤減至70公斤，平均每月減少5公斤。成功減脂後，不僅脂肪肝消失，而且所有檢驗指數和血壓更回復正常水平。

在香港，脂肪肝愈發普遍，而且並非只有肥胖人士才會患上。根據香港中文大學研究所得，本港有約100萬人患有脂肪肝。患者普遍不會出現特定症狀，可是會經常感到疲倦或隱約地感到腹痛。一般脂肪肝並不會造成永久性的傷害，靠運動和飲食即可改善。可是若脂肪肝問題嚴重，阻礙肝臟排毒，令肝臟持續受損的話，最終可演變成肝硬化，甚至肝癌。

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早前「Nutri Life」註冊營養師Gloria接受TOPick訪問時，亦曾分享部分飲食及運動建議，改善脂肪肝問題：

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責任編輯：羅嘉欣