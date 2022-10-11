【非常父母】送女兒到加國留學不理不問 非常父母欲訓練獨立卻換來親子疏離

▲ 女兒長大後決定長居加拿大，與父母甚少聯絡。

怪獸家長一般是形容香港某些家長對子女過分緊張，太注重學業成績，安排很多各式各樣的興趣班，過分溺愛及保護他們等等。這類家長我遇過不少，但其實我也遇過另一類與前面所說完全不一樣的「怪獸家長」。

剛與一位舊學生傾談，她已去了加拿大12年。記得她是在讀中五那年，也是會考前兩、三個月，經朋友介紹來跟我補習英文。她成績非常差勁，差不多是全班包尾，更沒有參與任何課外活動或興趣。我問她：成績那麼差為何之前沒有補習？原來她的父母從小到大都不看重她的學業成績，對於她在學校內外的事情也不過問或關心，原因是她和妹妹都是在加拿大出生，媽媽覺得即使在香港讀書成績不佳，畢業後到加拿大也較容易找到升學機會。

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中學畢業後學生便移居加拿大投靠親戚。卻像人球一樣，短短一年裏寄住了幾個不同親戚的家，過着寄人籬下的日子。從她口中說，媽媽從不關切及過問她在外的生活；在經濟上只替她支付基本開銷，她要靠自己做兼職應付額外支出。現時已經30歲的她與父母甚少聯絡。妹妹幾年前也到了加拿大升學，她須擔起照顧妹妹的責任，給予不論經濟或生活上的支持。

每個家長都有自己教育子女的方法。可能這位家長本意是要訓練子女獨立，事實亦證明她非常「成功」，但女兒卻缺乏父母的關懷和愛護，導致她對婚姻及生孩子都覺得是一種負累。她也沒有打算回港探望父母，已決定長住加拿大。

我們每個人的成長，很大程度取決於父母怎樣教導。在我的眼中，也很憐憫這個孩子的遭遇。不過，我也希望她能夠從另一角度看待父母對她的愛；她在外並不孤單，至少有我這個老師關懷她，聽她的傾訴。希望疫情過後，有機會到加拿大探望她，也希望她過着開心的獨立生活。

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