【美食速報】西班牙菜餐廳推「24週年西班牙週末Brunch」　每位$498嘆8道正宗西班牙菜式

▲ 香港西班牙菜老字號Olé 推出「24週年西班牙週末Brunch」。（圖片由餐廳提供）

香港正宗的西班牙餐廳數量不多，一間位於中環雪廠街的Olé 西班牙餐廳，由來自西班牙的Carmelo Lopez 先生於1998年創立，以「真正西班牙人味道」為食客提供樸實的西班牙菜式。為慶祝踏入餐廳24週年，Olé推出「24週年西班牙週末Brunch」，只需每位$498就可以品嚐8道西班牙菜式，包括: 6道共享前菜、1道主菜及1道甜品。

餐廳指除了推出「24週年西班牙週末Brunch」外，還有首次登場西班牙紅蝦Paella（兩位用），行政總廚Chef Jesus Pascual指這個紅蝦Paella特別重新熬製另一款蝦湯底，米飯中混入了魷魚粒和蝦粒。在蝦湯中烹調過的飯粒吸收了海鮮精華。Paella的面層則有用猛火燒香過的西班牙紅蝦，餐廳指品嚐前會先淋上檸檬汁及將自家調製的海膽蒜蓉蛋黃醬混入飯中一併品嚐。現在食客可以每位加$68將主菜升級，品嚐這道在Brunch菜單獨家呈獻的西班牙紅蝦Paella (兩位用)。

▲ 主菜：西班牙紅蝦 Paella。（圖片由餐廳提供）

前菜方面，餐廳會為每枱食客逐一送上6款西班牙前菜，包括蒜蓉欖油海蝦、烤西班牙八爪魚伴甜椒奧利汁 和 西班牙巴斯克啡蟹多士，還有傳統西班牙菜菜式，如酥炸西班牙Padron小青椒和風乾火腿配新鮮番茄醬包，以及來自西班牙南部的傳統菜式香草煮伊比利亞上肩肉片。

主菜選擇方面則有Olé 的招牌菜式塞哥維亞式烤乳豬、用來自西班牙八爪魚炮製的香燒西班牙八爪魚配Trinxat (另加 $68)、炆澳洲和牛面頰肉配松露薯蓉、火燒BB羊架配mojo青醬汁、香煎深海鱸魚配白甘筍蓉以及每日精選Paella (兩位用)。

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吃過前菜和主菜後，每位食客還可以有4選1的甜品選擇，4款甜品包括有：炸鮮奶伴拖肥醬、砵酒慢煮啤梨、西班牙小油條伴朱古力醬以及全新甜品菜式檸檬焦糖芝士布丁撻。

另外，設有以下3款無限量飲料選擇，食客可依個人喜好，盡情暢飲。包括加$118可享有(兩小時內)無限量享用時令果汁及汽水、加 $198可享有(兩小時內) 無限量享用時令果汁、汽水、Sangria及Cava、加 $268可享有(兩小時內)無限量享用時令果汁、汽水、Sangria、Cava、啤酒、紅酒 (Tempranillo) 和白酒 (Verdejo)。

24週年西班牙週末Brunch

供應日子：逢星期六、日及公眾假期

時間：11:30-1:30pm或1:45-3:45pm

價錢：每位$498，最少兩位用。（另收加一服務費）

地址：中環雪廠街24-30號順豪大廈1樓

電話：(852) 2523 8624

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責任編緝：蕭雅文