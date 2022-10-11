【美麗戰場】丁子朗不怕影響形象演渣男　被葉念琛一句對白考起

▲ 丁子朗首演渣男直言被考起。

TVB劇集《美麗戰場》近日熱播中，近日頗受力捧的丁子朗於劇中首演渣男角色，現實中是乖乖仔一名的丁子朗，直言被角色考起，丁子朗更直言自己非完美情人，透過拍劇學習戀愛大法。

《美麗戰場》首周彈出「世紀賤精」鍾家琪（蔣家旻），並獲封「女版丁有康」及「現代版姚金鈴」，而琪琪「暫別」後就換上「渣男」程裕進（丁子朗飾）接力發功。

上周劇惰講述裕進背著女友小美（陳曉華飾）追求靜兒（劉佩玥飾）並加以誣衊，令好姊妹反目。本周裕進會玩弄小美感情兼食軟飯，昨晚一集裕進以追夢為由再向小美苛索七至八萬港元，當小美為難地表示：「我戶口真係唔夠錢」時，裕進竟理所當然謂：「夠架！張咭都未碌爆！」

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▲ 丁子朗首度演渣男。

被一句對白考起

對於首度演「衰仔」，丁丁坦言有留意網上有不少人鬧他「油膩」，並指渣男角色對他來說有點難：「我未做過咁嘅角色，通常我啲角色都係比較正面，所以要諗辦法拿捏番個位。」

他指劇中最難忘對白是「我咁靚仔，唔係唔溝女呀嘛」，並謂收到劇本時很掙扎：「我會諗係咪真係要講，但導演話一定要。」

問到現實中自己會是甚麼類型情人時，丁丁謙稱謂：「絕對唔係完美情人，所以每次拍劇都令我學識，原來咁樣做會令對方唔開心，然後不斷儲經驗幫自己改善。」

至於問到葉念琛當初為何睇中丁丁，他笑謂：「渣男係要表面正氣同靚仔先至凸顯到內裏嘅渣，所以特登喺公司搵個老實嘅臉孔。」

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樊亦敏超搶戲

另外，昨晚《美麗戰場》故事「穿梭」於2006年及2022年之間，阿寶（陳瀅飾）與靜兒亦由原本的閨密變成針鋒相對的「陌路人」。

對於現代版的阿寶及靜兒，網民明顯更受落，大讚二人好型，阿Moon更被指具備宮鬥女強人Style，網民留言：「少少奸同黑化，但又冇好誇張」、「期待Moon彈出」，並指阿Moon成功演繹到2006年及2022年角色性格及心態上的分別。

由於官方宣傳一直未有指出阿Moon「忠奸」身份，令靜兒角色更添神秘。除了阿Moon，昨晚選美佳麗采華（葉蒨文飾）、晶晶（郭柏妍飾）及保母Cat姐（樊亦敏飾）亦十分精彩。

不過Cat姐雖看似正義，但卻似乎與家寶有牙齒印，家寶更咬牙切齒向著她謂：「你唔記得唔緊要，我鍾家寶喺呢行出名記性最好！」令人更期待劇集之後的選美情節。

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