【求學意義】學生以考試入大學定成敗得失　言語治療師︰要懂得享受讀書過程

▲ 學生除了認真讀書應付考試之外，應該好好享受讀書的樂趣。

剛完成了幾個展覽，終於可以休息一下，加上近幾日天氣非常好，我約了中學舊同學到附近郊外走走。我們選擇了一條平時沒有行過的路，由上水沿着石上河走，遠望深圳高樓。行人路旁是單車徑，不時見到踏單車的人來來往往，享受陽光的好天氣。過了一兩條村落便到了塱原濕地，一大片荒廢的水田，綠油油的田中長滿了白色菜花，與正在覓食白色小鳥成了一幅美麗的圖畫。

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同學是一位中學中文老師，我時常請教她，也和她分享藝術創作的樂趣。那天她談到莊子的《齊物論》和孔子的儒家思想。一說起文言文的文章我便頭痛，雖然中學時讀過他們的作品，但那時只為了考試，對箇中的意義實在不大了解。現在再看，感受就不一樣了。人長大後閱歷深了，才有智慧去領悟。

我對她說：「很難令人明白，藝術的樂趣並不單獨看完成的作品，創作過程已是一種享受，也是藝術的一部分。」人懂得享受做每件事的過程，即使失敗，既能從中得到樂趣，也獲益良多。我覺得這種概念應該從小培養及灌輸。她便舉了一篇陳之藩的《釣勝於魚》作例，說明為釣而非為魚這個道理，即追求知識的過程比從中所得的名譽，甚至知識本身的樂趣更大。她慨歎有多少學生真正明白作者其中的感受及道理呢？這點我也完全理解。

在求學過程中，學生們以考試為目標，大學為終點來決定成敗得失。長大後回想起這樣的學生生涯，就只有無數次的考試，真有點可悲。除了認真讀書應付考試之外，真希望他們也能夠享受讀書的樂趣，享受每一天在學校的生活，與同學相處的點滴和感受老師的關懷。做任何事只要在過程中盡了力便可，不需太介懷結果的成敗。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「釣勝於魚」

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