【日本開關】日本恢復自由行業界料逾千人出發　亞洲萬里通仍有本月機票換【附時間】

▲ 日本恢復自由行今日預計逾千人出發，亞洲萬里通仍有本月機票換。(圖片：新宿御苑官網)

日本今日（11日）正式全面放寬自由行，港人期待以久的日本自由行終於恢復，大批港人已預訂機票出發，前往日本的登機櫃檯人頭湧湧。機管局網頁顯示，今日有8個出發去日本航班，包括4個東京、3個大阪及1個福岡航班。業界預計，估計有逾千人出發去日本。

其中東瀛遊及縱橫遊今日分別有2團及1團、合共50多人跟團出發，另有80多人購買自由行套票，合共有超過130人。旅議會上周五亦估算，本月有約150團出發，約7成前往日本，即至少有100個日本團。

Facebook專頁「MeetHK.com 旅遊情報網」發文指，亞洲萬里通 (Asia Miles)今日再有提供一些國泰航空或日本航空的東京機位，包括去程及回程。

國泰東京成田去程：10月13,21日

日航東京羽田去程：10月17,22,24,25,27日

國泰東京成田回程：10月14,15,20日

日航東京成田回程：10月15,18,20,23日

日航東京羽田回程：10月14,15,17,18,20,21,22,24,25,27,28日

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠