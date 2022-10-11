【遇人不淑】男友以「無精症」為由不設防　女生分手後驗孕見兩條線

▲ 男友以「無精症」為由，性交不用避孕套，女生分手後卻證懷孕。

女生帶眼識人真的是很重要！即使枕邊人亦切勿輕信，否則隨時「搞出人命」。台灣便有一名女生慘遭聲稱患有「無精症」前男友欺騙，數次行房亦未有設防，更不幸是，她分手後才發現已有身孕，遂於網上崩潰發文遇人不淑經歷兼哭訴：

我這樣可以提告嗎？

該名女生於在網上論壇《Dcard》發文指儘管與前男友交往期間，一直希望對方「戴套」，但他卻總是以「是無精症患者」哄騙與事主行房時「不設防」，結果「好幾次都不戴套做」。她最初亦「不以為意」，令對方愈來愈過火，後來更「直接內射」，嚇得女生慌忙去洗掉。豈料對方見狀，還責備口吻指責女生「就無精症幹嘛緊張」，結果不久事主月經便遲到了8天，由於非常憂心，遂買了驗孕棒，竟嚇見「兩條線了……」

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女事主又強調表示，與前男友發生關係的次數不到5次，有2次還是男方趁事主睡覺無意識的時候強行做的，事主其後雖被痛醒醒過來，但是「已經來不及了，對方都已經爽完了」。她亦透露因不滿男方自私的本性，目前也已經分手了。現時照了超聲波後，醫生亦已確認她以懷孕，她向網友稱現時心情十分複雜:

我很不知所措，情緒很崩潰，有無數不知道要怎麼表達的情緒湧上來，我該怎麼辦……我好氣可是又不知道該氣在哪，都發生了，我還能怎麼辦，只能算自己衰了……相信那種爛人

事件曝光後，不少網民均對女事主遭遇深感同情，並大斥男方為「強姦犯」、又鼓勵女事主「提告」。對於「無精症」的說法，網民則指，「那只是男生想無套內射的藉口」、「男的就騙人呀噁男」。

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責任編輯：羅嘉欣