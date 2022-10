【區區有好校】將學生新idea注入新課程  馬陳端喜紀念中學敢試敢做豐富學習經歷

教育的路途任重而道遠,香港路德會馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學以學生為本,學校發展計劃聽取學生的建議,為校園引入新創意,小創意如視藝室的椅子塗鴉、午膳時間同學夾BAND,大創意貼近科技發展至成立元宇宙學院、創作NFT、音樂堂學習創意演藝,校方透過豐富學生的學習經歷,帶動他們緊貼社會發展,令校園變得更有活力。

馬陳端喜紀念中學自1998年創辦至今,陳婉玲校長深深體會到教學團體及教職員在過去24年不停前行的智慧與勇氣。陳校長在1998年加入馬中任經濟科老師,2016年晉升為副校長,2022年1月正式擔任校長,她為自己的工作定下方向,首要目的要塑造一所切合願景的中學,「校長是一個怎樣的人,她帶領出來的就是一間怎樣的學校。」

陳校長也給自己定了另外一個目標,希望能夠成為與學生同行、思想開明及勇於嘗試的新校長。學校是學生的第二個家,她歡迎學生勇於嘗試、大膽提出創意去優化校園,「idea唔work,就修訂下、tune下,有學生向我提議設立Band房,希望可在午飯後夾下Band。我也覺得在疫情下很多活動都不能做,夾Band是很好的建議。」

成立元宇宙學院灌輸正確觀念

敢於接受和實行新idea,是馬陳端喜紀念中學前行的智慧和勇氣。2009年,有老師建議飼養爬蟲讓學生從中學懂尊重生命,起初只是嘗試飼養兩隻爬蟲,結果吸引了學生加入團隊,高年級學生帶領初中同學擔任管理員,校園便越養越多,現時有蜥蜴、盾臂龜、蛙、蛇等,爬蟲館越來越大,同學的連繫越來越緊密,歸屬感越來越高。

新idea的重頭戲是今年10月初,馬陳端喜紀念中學成立元宇宙學院,提供實用元宇宙教育。陳校長解釋,背後源於有不少學生向她查詢何謂NFT,然而坊間不少有關NFT的介紹都從投資、升值、炒賣角度出發,與其年青人自行在虛擬世界胡亂摸索,倒不如由學校主動教導更適宜。

學校着手籌建元宇宙學院,考慮到學生普遍喜歡玩電子遊戲,校方借力打力鼓勵學生由Game Player轉變為Game Maker,成為元宇宙創建者,在元宇宙創建自己的遊戲。元宇宙學院的成立,既可讓學生展示其NFT作品,並可率先體驗元宇宙(Metaverse),透過獨家比賽及有趣活動,學習元宇宙知識。

要帶領學生向科技前行,學校也多管齊下為學生做得更多。學校計劃透過與科技大學及Sandbox等合作,向學生講解和教導AR(擴增實境)、VR(虛擬實境)、元宇宙,及區塊鏈等應用。

創意演藝和運動豐富學習經歷

學生要多元化發展,不應只受主科限制,要豐富學生的學習經歷,創意演藝和運動不可或缺。學校建設創意媒體藝術廊展示學生的作品,藉以推廣STEM和電子教育,更在今年8月、9月舉行了展覽會,展示學生的視藝作品。事實上,學生的視藝作品並不只在展覽會可欣賞得到,視藝課室也掛滿學生的畫作,甚至是椅子也有畫上了多種塗鴉,充滿特色。

此外,為配合綜合藝術課程,音樂室於9月完成裝修,加添富有現代化的Music Studio,內裡設有電子琴、混音設備,和隔音設施。這個Music Studio有助學生學習創意演藝,以取代純音樂課,學習範疇更加多元,包括作曲、舞台設計、錄歌等。

學校從來不是人材工廠,陳校長指出: 「好學生的定義並非僅僅是用成績來界定,還需要發揮所長。」

引入新穎的運動項目

馬中在課程注入新元素,課外活動也可見一斑。學校現設有逾50項課外活動,最近更引入新穎的運動項目,包括高爾夫球、板球、帆船,及電競單車等,學校更會與設有高爾夫球場的私人俱樂部合作,讓學生在頂級的高爾夫球場跟外籍教練學習,有助擴闊視野。

學校期望透過運動培養學生的堅毅,中一至中三學生必須要參加至少一項課外活動,而中四或以上班級則自願參加。正如馬中的教育願景:「教導學生各種生活所需的基本知識和技能,培養他們明辨是非和獨立思考,並有解決問題和自學能力」。

畢業生投身社會成就多樣化

馬中鼓勵學生發揮所長,更期待學生可將所學回饋社會。歷屆畢業生投身社會的界別亦多樣化,運動員、為人師表、演藝界、工程界、企業家,以及中醫師等,包括香港賽艇隊奧運代表隊成員趙顯臻,曾經奪得2018年亞運會男子輕量級單人雙槳項目銀牌。

趙顯臻就讀馬中期間是划船隊隊員,並且入選香港划艇隊,中學老師不但支持他參加校外運動訓練及比賽,並會在他請假出國集訓之後為其補課。陳校長認為:「只要有熱誠和堅持,行行都可以出狀元。因為我們相信每位學生都具有獨特的天賦和才華,我們要幫助學生發掘他們的興趣和熱誠。」

舊生不僅回饋社會,對母校的回饋越來越豐碩。馬中將於2023年踏入25周年,現時一位正在美國修讀音樂博士課程的舊生,正為母校創作25周年校慶的主題曲。而且今年有四位舊生回校執教鞭或實驗室技術員,是歷來最多。在實行雙班主任制度下,校方特意安排四位舊生與在學時期的班主任同行,亦師亦伴地踏上教育大道。

前行的智慧與勇氣永不停止

教育路漫漫其修遠,馬中將上下而求索。陳校長表示,學校將繼續提升學校的硬件設備,有效地提高學與教的效能,她更加鼓勵學生要「Be all you can be, 每位學生都獨特而具可塑性,不要浪費自己的才華,不要跟別人比較,不斷自我突破已算成功。」

記者: 殷鳳萍