【6.4集會】涉煽動參予6.4集會罪成判囚　鄒幸彤上訴押後聖誕節前判決

▲ 涉煽動參予6.4集會罪成判囚，鄒幸彤上訴押後聖誕節前判決。（資料圖片）

前支聯會副主席鄒幸彤涉呼籲市民出席，2021年被禁止的六四集會，經審訊後被裁定煽惑他人參與未經批准集結罪成，判監15個月，其中10個月與另案分期執行。鄒就定罪及判刑提出上訴，上訴聆訊今（11日）於高院進行，鄒一方指，集結因應疫情被禁止，惟防疫條例的最高刑期為6個月監禁，未明上訴人為何面臨15個月監禁，又指即使警方最終不批准支聯會進行集結，亦不代表市民不可自行到維園。法官聽罷雙方陳詞後，押後判決，預料於聖誕節前頒下決定。

上訴人鄒幸彤（37歲），早前被裁定1項煽惑他人參與未經批准集結罪成。案情指，2021年5月29日保安局發新聞公報指，6月4日晚上維園集會屬非法集結，鄒隨即在Facebook專頁和Twitter上發表相關貼文，同日再於報章發表文章。



鄒幸彤一方指，警方有責任協助主辦單位舉辦集會及遊行，惟警方僅向支聯會稱關注參加者密度，未有提議做法，如流水式集會等。鄒一方又指，即使警方最終不批准支聯會進行集結，亦不代表市民不可自行到維園。

鄒一方又指，當時的戲院及食肆仍然營業，警方應尋求令集結可行地進行的方法，而非一刀切，因此鄒有權挑戰警方決定。

鄒一方續指，原審裁判官只着眼於執行相稱性，只局限當日所發生的事。律政司一方則認為只證明控罪即可，但事實上不應只看煽惑的元素。

鄒一方認為，原審裁判官似乎未有考慮清楚活動已被取消後，鄒無法表達意見，只好自己到維園，並希望港人無論在那裏都可以燃點蠟燭，這並非煽惑被禁制的集結。

鄒一方續指，鄒早前發表的文章中亦看不到其呼籲他人到維園集結，當然或會有人理解文章呼籲他人到維園。然而原審裁判官未有考慮疑點利益歸於被告的原則，認為文章內容是呼籲他人去維園。

判刑方面，鄒一方認為需運用相稱性，畢竟鄒未有呼籲暴力集結，應考慮鄒是運用言論及集結自由。而且集結被禁止是因應疫情，然而防疫條例的最高刑期為6個月監禁，未明為何面臨15個月監禁。

律政司一方回應指，從鄒發表文章的上文下理中，唯一的合理推論是呼籲他人到維園進行非法集結，又指若集會成功進行，預計將有4萬人參與，由於未有安心出行，屆時將難以追蹤病毒。

律政司一方又指，原審最終刑期為15個月，但當中的5個月刑期與另案同期執行，惟兩案已相隔1年，可見原審裁判官判刑已相當寬大。

法官聽罷雙方陳詞後，決定押後裁決，預料將於聖誕節前頒下決定。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟