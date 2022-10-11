【城市故事】西環55年歷史祥香茶餐廳傳結業　招牌雞尾包曾日售500個

▲ 堅尼地城祥香茶餐廳傳出結業。

西環堅尼地城過去有街坊三寶，包括粥舖卓記、小炒王新中華，以及祥香茶餐廳，前兩者已易手或拆遷，而70 年代就開業的祥香，周姓老闆歷經三代，由阿爺傳到阿孫，多年來已成堅尼地城標記，近日傳出祥香結業的消息，不少街坊都感情惋惜。

祥香是香港少有仍能擁有閣樓的冰室，雖然曾經裝修，整體依然散發老香港情懷。

▲ 店內奶茶也是必試的。

餐牌上多年來雖變化不大，包括一般茶記早餐、特餐及提供款式不多的碟頭飯，主打則是自家餅房焗製的各式麵包，當中菠蘿油、椰絲奶油、蛋撻都受歡迎，最特別是獨創的蓮蓉雞尾包，入口黏黏甜甜，比椰絲作餡別有滋味，在西環成長的周秀娜亦公開讚過。

▲ 曾是西環友的周秀娜亦常光顧祥香。（經濟日報圖片）

開業55年

祥香茶餐廳於1967年便開業，一向是家族式經營，現時的周老闆是此老店的第三代傳人。據前任老闆憶述，店舖以前附近是工廠、雞鴨欄，屠房，故不乏工人階級光顧，隨著更多居民搬入，便主力做街坊生意。

茶餐廳多年來都在原址經營，不過店子都是租來，老闆曾讚原業主有人情味，租金一直以合理價租出，才可長做長有。

▲ 現存少數仍有閣樓的茶餐廳。

自2015年堅尼地城地鐵站開通後，當時不少區外客專誠到西環搵食，祥香一度成為打卡地，每日出爐500個的招牌蓮蓉雞尾包，亦很早售罄，但現時熱潮早消退，店子可以主力為街坊服務。

日前傳出祥香將在11月結業，店員亦確實消息，但詳細日子以及結業原因就未有透露，相信都會成為不少街坊或市民前來懷念一番。

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記者：陳家昌