【即刻食好西】馬曉晴為比賽地獄式戒口　型男廚神Oreo公開製爆汁漢堡扒秘訣

▲ 馬曉晴（左二）當《即刻食好西》嘉賓。

J2的飲食節目《即刻食好西》在昨晚（10月10日）由人稱「型男廚神」的廚藝顧問湛錦鈿（Oreo Charm），率領J2ers陳若思（Amber）、吳兆麟（Alan）及陳國麟（Doniven）任主持。

這次主題為「邪惡料理」，並邀得「港版石原聰美」香港花式滑冰代表馬曉晴（Maisy）當嘉賓，與Oreo一齊「盲試」三款即食包和一款自家製「芝士漢堡扒」。

▲ Maisy（右二）與眾主持一起「盲試」，她大讚Doniven的自家製版本味道層次豐富。

Maisy比賽嚴控飲食

自幼接受花式滑冰訓練的Maisy表示每次進行劇烈練習後，必須大量進食補充體力，惟輕和瘦的溜冰運動員才能跳得高、轉得快、動作更優美，故為了於賽事中發揮最佳水準，必須嚴格管控飲食維持體重。

她說：「訓練期間都係一日兩餐，其實5點鐘後唔食嘢好辛苦，因為嗰時5點鐘後仲有訓練，除咗冰上訓練、仲有體能同陸地訓練，所以每晚瞓覺時都好肚餓。」

雖然至今仍Keep住戒口習慣，亦甚少吃即食食品，但Maisy坦言最難抗拒的邪惡料理是炸嘢和甜品。

教整爆汁漢堡扒

這集Amber「開箱」３款「芝士漢堡扒」即食包，價錢由6.5至30元一件不等，烹調時間則由2至3分鐘至17分鐘不等；至於自家製版本，Doniven花70元購買新鮮食材製成兩人份，經過一輪節目指定動作「盲試」，結果竟由價格至抵的即食包成為Maisy最愛。

Oreo又公開炮製爆汁漢堡扒4大秘訣，包括肉末加入雞蛋、牛奶、麵包／麵包糠攪拌，及切忌以大火煎煮等。是集Oreo挑選了23港元的即食漢堡扒炮製「芝士漢堡雲蛋三文治」，Oreo指若想蛋白打出來夠挺身，需要選用低溫雞蛋；而要製作「雲蛋」效果，則可加幾滴白醋使蛋白更易打發及減少泡沫。

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